羅拔柏迪臣確診新冠肺炎　《蝙蝠俠》拍攝工作暫停

美國傳媒9月3日報道,英國演員羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)確診新型冠狀病毒肺炎(COVID-19),導致電影《蝙蝠俠》(The Batman)目前於英國進行的拍攝工作被迫暫停。

《蝙蝠俠》發行公司華納兄弟影片公司(Warner Bros.)發表聲明,指《蝙蝠俠》製作團隊有成員確診,導致拍攝工作暫停。聲明未有列明確診人士的名字,《名利場》雜誌和《荷里活報道》引述知情人士報道,確診者為演員羅拔柏迪臣。

《蝙蝠俠》由DC漫畫公司負責製作,Matt Reeves執導,羅拔柏迪臣飾演蝙蝠俠,Zoe Kravitz飾演貓女,Paul Dano和Colin Farrell分別飾演謎語人和企鵝人。拍攝工作3月因為疫情一度暫停,9月初恢復。電影原定2021年6月上映,但因為拍攝進度遇阻而押後至2021月10日1日。據指,電影拍攝工作仍需三個月才能夠完成。

羅拔柏迪臣因為於電影《哈利波特-火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)飾演西追迪戈里而初露鋒芒,後來擔任《吸血新世紀系列》(Twilight)男主角吸血鬼愛德華庫倫,成為全球知名演員。他的最新演出是名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)的作品《TENET天能》。