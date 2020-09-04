羅拔柏迪臣確診新冠肺炎　《蝙蝠俠》拍攝工作暫停

美國傳媒9月3日報道，英國演員羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），導致電影《蝙蝠俠》（The Batman）目前於英國進行的拍攝工作被迫暫停。

《蝙蝠俠》發行公司華納兄弟影片公司（Warner Bros.）發表聲明，指《蝙蝠俠》製作團隊有成員確診，導致拍攝工作暫停。聲明未有列明確診人士的名字，《名利場》雜誌和《荷里活報道》引述知情人士報道，確診者為演員羅拔柏迪臣。

《蝙蝠俠》由DC漫畫公司負責製作，Matt Reeves執導，羅拔柏迪臣飾演蝙蝠俠，Zoe Kravitz飾演貓女，Paul Dano和Colin Farrell分別飾演謎語人和企鵝人。拍攝工作3月因為疫情一度暫停，9月初恢復。電影原定2021年6月上映，但因為拍攝進度遇阻而押後至2021月10日1日。據指，電影拍攝工作仍需三個月才能夠完成。

羅拔柏迪臣因為於電影《哈利波特－火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）飾演西追迪戈里而初露鋒芒，後來擔任《吸血新世紀系列》（Twilight）男主角吸血鬼愛德華庫倫，成為全球知名演員。他的最新演出是名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的作品《TENET天能》。