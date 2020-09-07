一分鐘看世界｜香港會買什麼疫苗？沒了TikTok怎辦？特朗普又放火

今天是9月7日星期一，以下是你需要知道的國際新聞：

新冠肺炎疫苗

香港政府9月4日宣布，已向新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗全球獲取機制（COVAX）提交意向書，作為香港採購疫苗策略的一部分。COVAX是世界衛生組織（WHO）及國際疫苗相關組織牽頭的計劃，旨在促進新冠疫苗的研發、生產並分配。目前已有9種疫苗包括在COVAX之中，香港大學正在研發的疫苗是其中之一。

世衛發言人9月4日表示，估計2021年中開始廣泛接種新冠肺炎疫苗，並強調嚴格檢查疫苗效用和安全的重要。

世衛總幹事譚德塞9月4日在視像簡報會中表示，永不為未經證實是安全及有效的疫苗「背書」。他又指，疫苗民族主義會延長新冠肺炎疫情。

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+ 15 + 15 + 15

日本自民黨總裁選舉

日本執政自民黨9月14日舉行黨總裁選舉，自民黨總務會長鈴木俊一表示，在新內閣成立後，可能在短期內解散眾議院，提早舉行大選。

宣布參選自民黨總裁的官房長官菅義偉9月5日接受共同社訪問，表明如果當選首相，將組建正式內閣，而不是臨時過渡政府。他同日又表示不會考慮削減消費稅。

菅義偉表達繼承首相安倍晉三外交路線的看法，稱外交重要事項將延續；至於中國國家主席習近平的訪問日程協調，他說要慎重。

↓自民黨總裁選舉候選人↓

美國封殺TikTok

美國總統特朗普（Donald Trump）政府以國家安全為由，準備封殺中國企業字節跳動旗下的社交平台TikTok，禁止受美國司法管轄者與字節跳動進行交易，禁令將在月底生效。北京亦更新出口管制規定，限制出售科技，導致TikTok的交易遇阻。路透社9月2日引述知情人士報道，潛在買家正在討論四個選項，務求達成收購，其中一個選項是收購美國業務，但不包括主要軟件。

如果TikTok突然關閉，會發生什麼事？美國媒體報道，大量在字節跳動旗下平台教授英文的美國教師會受影響。

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 8 + 8 + 8

特朗普侮辱陣亡將士

不止一次對退伍軍人發布輕蔑言論的美國總統特朗普，9月3日被美國《大西洋月刊》揭發他老問題又出現，不過並不是發生在公開場合。儘管特朗普9月4日急忙否認、白宮也補鑊稱陣亡將士是英雄，然而其他美國媒體繼續追查，霍士新聞國防事務記者更找出「人證」，令特朗普氣得要求霍士新聞炒掉她。

特朗普三番四次貶低美國軍人，可能會影響他在軍人當中的支持度。

特朗普曾在2018年稱在第一次世界大戰中捍衛巴黎時戰死的海軍陸戰隊成員是「失敗者」及「傻瓜」。他同年又曾指共和黨已故資深參議員、退伍海軍麥凱恩（John McCain）是失敗者。

特朗普否認自己曾稱陣亡美軍士兵為「失敗者」，圖為2020年9月4日特朗普在白宮橢圓形辦公室內（Getty）

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