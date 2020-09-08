【美國大選】民調結果：拜登領先特朗普10個百分點

美國大選進入兩個月倒計時階段。美國民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）保持住了近兩個月的強勢領先優勢地位，美國總統特朗普（Donald Trump）正在全線改善自己的從政業績表現，逆風拉緊距離。不過專家指出，選情到最後，有翻盤的可能。

拜登強勢領先

美國《國會山報》（The Hill）9月4日獨家獲得授權、公布哈佛大學美國政治研究中心（CAPS）與哈里斯民調（The Harris Poll）最新選民調查結果顯示，拜登領先特朗普6個百分點。

從其他最新民調結果具體看，拜登表現最好的成績來自美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）9月2日發布、8月28日至8月31日收集數據的民調，以及美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS）與英國民調機構YouGov9月6日公布、9月2日至9月4日收集數據的民調——兩份民調，拜登均領先特朗普10個百分點。

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昆尼皮亞克大學最新民調，是共和黨與民主黨各自舉行代表大會後，首份主流民調。上述兩份民調的優勢是選擇民調對象為「最可能投票的選民」（likely voters），而不僅是「登記選民」（registered voters）。

8月底和9月初來自美國《投資者商業日報》（Investor's Business Daily）與美國技術計量政策與政治研究所（TIPP），美國有線電視新聞網（CNN）與美國民調調查公司SSRS和格林內爾學院國家民調（The Grinnell College National Poll）的聯合調查顯示，拜登領先特朗普8個百分點。

《今日美國報》與美國薩福克大學（USA Today and Suffolk University Poll）以及英國路透社與益普索（Ipsos）集團的聯合民調均顯示，拜登領先7個百分點。從上述民調結果看，雖然拜登7月領先10個百分點的優勢在逐漸收窄，但和特朗普相比，拜登的領先優勢和勢頭仍在繼續保持。換言之，特朗普在共和黨全國代表大會結束後，選民支持率略有上升，但不足以削弱拜登的民調領先地位。

國會山引述哈里斯民調主任佩恩（Mark Penn）評價：「（兩人）競爭態勢拉緊，拜登領先地位顯著，但風頭漸弱。」

特朗普有一個亮點

美媒還表示，多數民調顯示，選民對特朗普處理經濟問題的能力更有信心，這對總統來說，是一個罕見的「亮點」。

哈佛與哈里斯民調顯示，53%的美國人相信，特朗普更能讓美國經濟復甦。《國會山報》引述佩恩補充說：「拜登是讓我們團結在一起的候選人，而特朗普是能幫美國走出經濟困境的人。」

但從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）到種族爭端、治安隊伍執法、法律與秩序到中國問題，哈佛與哈里斯民調受訪者都認為拜登是更好的總統候選人。

對於更有針對性的安全問題、疫苗的可靠性，再到外交政策或醫療保健，大多數民調都趨同——選民們更信任拜登。

佩恩評價說：「特朗普（與此前自己民調各項成績相比）改善了自己在幾乎全部領域的工作業績表現，只是在抗疫方面的表現明顯落後。」