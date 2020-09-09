一分鐘看世界｜中印邊境鳴槍、英國欲推翻脫歐協議？白羅斯示威

今天是9月9日星期三，在大致多雲、間中有驟雨的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

中印邊境鳴槍

中印邊境再出現衝突後，局勢仍未降溫，並發生時隔45年來首次的鳴槍事件，中方指責印軍再次非法越線挑釁，引來印方反駁，印度媒體則指雙方都曾鳴槍示警，分析認為中方先發聲明是想先聲奪人，取得輿論戰主導權。至於印度方面，該國封殺俗稱「食雞」的人氣遊戲《絕地求生》，來自韓國的遊戲開發商PUBG宣布，不再授權騰訊負責遊戲在印度的業務……（請點擊了解更多）

來自韓國的遊戲開發商PUBG宣布，不再授權騰訊負責遊戲在印度的業務（絕地求生網站）

英國欲推翻脫歐協議內容？

英國與歐盟貿易談判即將重啟，首相約翰遜（Boris Johnson）一邊要求談判有進展，一邊卻傳出他想推翻與歐盟達成的脫歐協議中部分內容的消息，英國媒體指，政府計劃在9月9日公布的《內部市場法案》中，將有部分條款與脫歐協議中與北愛爾蘭相關的內容衝突，這意味英國在與歐盟達成協議短短八個月後，就想破壞協議，英方則否認有意毀約……（請點擊了解更多）

圖為2020年1月29日歐洲議會投票通過脫歐協議，英國則在隨後的1月31日正式退出歐盟（Getty）

白羅斯「女俠」失蹤

白羅斯（前稱白俄羅斯）爆發連場示威，如今再有戲劇式發展，「三女劍俠」之一、反對派領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）突然失蹤，懷疑遭人帶走，引發國際關注，繼而又有傳她已前往烏克蘭。

這個故事之後再有離奇轉折，據烏克蘭媒體報道，原來她當時面臨「被離境」的危機，不過她在邊境一手撕掉護照，令自己無法離境之餘，也讓有意驅逐她的人無法得逞。烏克蘭副內政部長稱讚她勇敢……（請點擊了解更多）

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中國推數據安全倡議

中國發起《全球數據安全倡議》，提倡8大內容，包括各國不得要求本國企業將境外產生或獲取的數據存儲在境內等，彭博社認為此舉是尋求反擊美國針對TikTok或微信（WeChat）等企業的指控與行動，也有美媒指，中方正在反擊美國的「淨網」計劃……（請點擊了解更多）

中國外長王毅9月8日公布《全球數據安全倡議》，圖為他8月25日訪問意大利羅馬時（Reuters）

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+ 8 + 8 + 8

制裁訪台美國官員？

《環球時報》總編輯胡錫進透過社交媒體發文，指中國將制裁訪問台灣的美國官員，以及和台灣有關聯的美國企業，被制裁者將不准入境中國內地，有關企業將不准進入內地市場……（請點擊了解更多）

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