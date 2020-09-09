志願者有副作用疫苗測試暫停　專家為何說這樣反而是安全？

阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學聯合研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗疑似出現問題，在第三階段測試中有志願者出現嚴重副作用。阿斯利康已宣布叫停正在數國進行的臨床試驗，當中包括英國、美國、日本、巴西及南非。

包括澳洲及美國的專家都認為，這樣是研究單位正常的操作。

醫療新聞網站Stat News在報道中引述知情人士透露，目前不知道不良反應的本質和出現時間，但預計參加者將康復。

新冠疫苗：圖為8月14日，一名實驗室員工在阿根廷的生物製藥公司mAbxience 製作由牛津大學和阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）開發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。（AP）

美國華盛頓大學一位正在從事另一支新冠疫苗研究的研究員富勒（Deborah Fuller）說，牛津實驗疫苗引起的不良反應，嚴重程度應是足以導致相關人士須送醫，以及不是溫和的副作用如發燒或肌肉疼痛。不過她說：「這沒有什麼值得警惕，公司暫停研究，去找出發生什麼問題以及小心監察參加者，反而是令人放心的事。」

澳洲副首席衞生官科茨沃思（Nick Coatsworth）9月9日稱等待看看志願者出現的不良反應是什麼，以及它是否因疫苗而起。他認為在有關方面發現問題後暫停，這是完全正常的事，以及測試可能在數日內恢復。

他也有類似富勒的看法：「這代表大家（研究疫苗的界別）對安全的重視是沒變的，而我在早上看到這些突發新聞時，我真的覺得放心很多。」

他補充說，疫苗研發進度延後，並不表示這支疫苗是無希望了，但有關方面需調查志願者出現不良反應的原因。

他在接受澳洲第九台訪問時說：「我會等着看那個不良反應是什麼，以及它是否由疫苗引起。」