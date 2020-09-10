水門事件記者敘述特朗普新書細節曝光　五大看點涵蓋焦點議題

揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德（Bob Woodward）新書《憤怒》（Rage，暫譯）即將出版。除了焦點在特朗普（Donald Trump）故意淡化疫情外，書中曝光的還有什麼？以下是本書的五大重要看點。

伍德沃德（Bob Woodward）8月13日在他的個人Twitter上預告新書《憤怒》的出版。（Twitter截圖）

故意對外淡化新冠疫情

特朗普一直向公眾淡化新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但事實特朗普早已明白病毒的嚴重性。他3月19日向伍德沃德表示，他希望淡化疫情，是為了避免製造恐慌。

特朗普在3月一度說明年輕人對病毒幾近免疫，但背後卻告訴伍德沃德，他收到了訊息，指年輕人不會倖免。在4月當特朗普強調要解封重啟經濟時，他背後告訴伍德沃德，病毒十分容易傳播，令人無法想像。

對黑人無同情心

伍德沃德曾問及特朗普是否理解黑人在美國的憤怒，特朗普表示並不理解：「我想你真的是喝了酷愛飲料（Drank the Kool-Aid，意即被洗腦）。沒有，我完全沒這感覺。」

伍德沃德稱他曾一度想向特朗普解釋種族的問題，但特朗普只會重覆在新冠疫情導致經濟危機之下，對黑人是有利的。

圖為2018年9月，伍德沃德（Bob Woodward）的另一本有關特朗普（Donald Trump）的書《恐懼》。（Getty）

兩名高官曾一度想告發特朗普

前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）在特朗普一次與前情報總監科茨（Dan Coats）的對話中，以「危險」及「不合適」形容特朗普的談話。而科茨亦受到特朗普的個人Twitter言論困擾，認為特朗普對俄羅斯的溫和態度，可能代表兩者之間有某種關係。

馬蒂斯在2019年5月時，一度告訴科茨他們應站出來公開特朗普的問題。不過兩人最終並沒有這樣做。

馬蒂斯與科茨分別在2019年1月及8月辭職。

不滿軍隊及駐韓美國

特朗普在2017年的一次會議上，向貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）批評美軍只是關心他們的聯盟而非貿易協議。

特朗普曾告訴伍德沃德，那些駐守在韓國的美軍，有如吸血蟲一樣花大錢去保護韓國。特朗普甚至形容「由於美國在保護韓國，所以韓國才得以存在」。

書中又指出一次特朗普在聽完前情報總監科茨有關俄羅斯威脅選舉的報告後，與科茨爭吵起來，期間一度批評科茨。

圖為2019年2月越南河內舉行的美朝峰會。特朗普與金正恩建立朋友般的特別關係。（Getty）

與金正恩的特殊關係

特朗普曾告訴伍德沃德，他與朝鮮領導人金正恩的書信來往內容，金正恩曾形容他與特朗普的關係有如「奇幻電影」一樣。

特朗普曾這樣形容與金正恩關係：你遇到一個女人，在這一秒鐘後，你知道將會發生什麼一樣。

特朗普指他在2018年第一次與金正恩碰面時，稱他比想像中要聰明，又指金正恩當時曾告訴他，他是如何處決自己的姑丈張成澤。

兩人在信中來往的用詞友好，特朗普曾問金正恩是否做過發射火箭以外的事，不如一起看電影和打高爾夫球。