一分鐘看世界｜水門案記者新書爆料、希臘難民營背後、加州山火

今天是9月11日星期五，以下是你需要知道的國際新聞：

水門記者新書爆料

揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德（Bob Woodward）的新書《憤怒》（Rage，暫譯）快將出版，媒體已經搶先公布重點內容，至少有5大看點，當中既指總統特朗普（Donald Trump）早知新冠病毒致命，但故意淡化疫情，又談到美朝領袖關係，特朗普指金正恩曾向他講述自己的姑丈張成澤如何遭處決一事……（請點擊了解更多）

伍德沃德（Bob Woodward）在個人Twitter上預告新書《憤怒》將在9月15日出版（Twitter截圖）

希臘難民營背後

希臘萊斯沃斯島（Lesbos）上的難民營發生大火，雖然無人受傷，但近1.3萬名難民頓時失去臨時棲身之地，事件亦再次引起外界關注這個位於愛琴海小島的情況，這個曾被譽為遊客天堂的地方，某程度上是歐洲難民危機的縮影……（請點擊了解更多）

加州山火

美國加州連日發生多宗山火，至少11人死亡，逾230萬英畝土地燒毀，大火造成煙霧濃罩三藩市、奧克蘭（Oakland）和柏克萊（Berkeley）地區，天空被染成一片橙紅色，更有灰燼落下。美國有線新聞網絡（CNN）形容，當地猶如置身火星，天色就像夜晚一樣……（請點擊了解更多）

加州三藩市的市面在9月9日變成一片「橙紅色」（Reuters）

▼想看更多加州三藩市面貌及山火情況，請點擊放大觀看：

波蘭向華為出招

受美國制裁影響，韓國三星、SK海力士（SK Hynix）及LG將在9月15日起停止向中國電訊商華為供貨，韓媒報道，三星與SK海力士正向美國申請許可，希望可以繼續供貨給華為，另一方面，波蘭就網絡安全法展開諮詢，華為不滿當中具有政治性，其目的可能在於將華為排除在該國5G網絡發展之外……（請點擊了解更多）

新冠肺炎

阿斯利康製藥公司研發疫苗遇阻。世界衛生組織認為，事件敲響警鐘，但研究員不應該因此洩氣。美國疫情方面，美聯社報道稱，白宮在疫情初期忽略有關防護裝備面臨短缺的嚴重警告，導致裝備迄今仍然不足……（請點擊了解更多）

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