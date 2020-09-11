習近平9月14日將晤德歐領導人

在中國官員先後兩次出訪歐洲後，中國國家主席習近平將與德歐領導人舉行視像會晤，中國歐盟商會主席武德克（Joerg Wuttke）9月10日透露一些資訊。

在9月10日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問，中方公布中德歐領導人將舉行視像會晤的消息。請問此次中德歐領導人視頻會晤的背景是什麼，主要將討論哪些內容，中方希望會晤達到什麼目的？

中國外交部發言人趙立堅回應稱，此次中德歐領導人會晤是中歐之間的一次重要會晤，中方希望通過此次會晤，進一步發出中歐致力於加強溝通合作，共同捍衛多邊主義和自由貿易，維護世界和平、穩定與繁榮的積極訊號，同時就中歐之間接下來的重大外交議程加強協調。

中國歐盟商會9月10日在視像記者會上表示，中國與歐盟之間的《中歐全面投資協定》有望在2020年12月達成。武德克透露，近期已經與中國副總理胡春華見面，向他重申簽約的重要性。

趙立堅在記者會上提到，中歐是兩大力量、兩大市場，屆時習近平將同歐方、德方領導人就中歐關係和共同關心的問題進行深入溝通。（Reuters）

中國歐盟商會認為，開放市場不是零和遊戲，而是創造更多贏家，「既然中國能在2020年1月15日與美國簽訂貿易協議，何不在2020年12月再與歐盟籤一個貿易協議？」並指出如果中國進一步擴大市場準入，歐洲企業會更願意、也更可能增加對華投資。

中國歐盟商會坦言，儘管有來自美國方面的壓力，但是歐洲企業仍看好中國的長期經濟發展與市場獲利空間，不打算撤出中國。

視像記者會結束後，武德克接受德國之聲採訪時，抱怨中國方面之前做出的諸多開放市場承諾都兑現得非常緩慢，「所以我們真的需要一份雙方簽字、能夠兑現的（中歐投資協定）」。

武德克認為，對中國「光說不做」的指責固然正確，但是把中國逼到牆角卻並非正確的手法。「我們歐洲希望中國踐行承諾，真正開放市場，但是最不希望看到中國被逼到牆角」。