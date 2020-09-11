美國世紀騙案主角「女版喬布斯」辯稱有精神病　法院同意鑑定

美國西拉諾斯公司（Theranos）因聲稱其開發的驗血儀器能憑少量血液能驗出癌症而引其廣泛關注，它及其創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）因被指驗血結果造假面臨刑事指控。霍姆斯在辯護時自稱有精神問題後，法院9月9日裁定，她可接受政府專家診斷。

彭博社10日引述法院文件報道，霍姆斯呈交證據，證明她患上「精神疾病或缺陷」和出現「與罪惡感有關」的其他精神狀況，希望藉此證明自己並非故意違法。

霍姆斯本想使用加州立大學臨床心理學家梅凱尼克（Mindy Mechanic）提供的證據，但被地方法院法官達維拉（Edward J. Davila）拒絕。

霍姆斯案是矽谷最受關注的案件之一，曾有「女版喬布斯」之稱的霍姆斯2003年成立西拉諾斯公司後，公司開發出驗血儀器「愛迪生」（Edison），聲稱它可以用一滴血檢驗出數百種包括癌症在內的疾病。

霍姆斯從2013年開始受到關注，西拉諾斯公司在2014年估值達90億美元，讓她成為全球最年輕、白手興家的女性億萬富翁。不過2015年《華爾街日報》記者卡雷魯（John Carreyrou）出書稱其檢驗結果涉嫌造假，導致公司倒閉。霍姆斯和西拉諾斯公司目前均面臨從事欺詐投資者計劃的指控。