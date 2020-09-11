中俄外長聯合聲明：反對單邊制裁和「長臂管轄」

中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）9月11日發表聯合聲明，呼籲國際社會加強協作，聲明又指堅決反對單邊主義和保護主義，反對強權政治和霸凌行徑，反對沒有國際法依據的單邊制裁和「長臂管轄」。

中俄：反對歪曲二戰歷史

聲明稱，新冠肺炎疫情背景下，個別國家傳播不實信息，中俄呼籲各國政府、社會組織、媒體和企業加強協作一致反對虛假信息。聲明又指，各國發布新聞和言論應以事實為基礎，不應干涉別國內政，不應無端攻擊別國政治制度和發展道路。

聲明又提到今年是第二次世界大戰結束75周年，中俄將共同反對歪曲歷史、美化納粹分子和軍國主義分子及其幫兇、抹黑勝利者的企圖，決不容許篡改《聯合國憲章》及其他國際文件中所載入的二戰結果。

圖為王毅2020年9月11日在莫斯科見記者時（AP）

聲明：反對強權政治和霸凌行徑

聲明表示，中方支持俄方倡議召開安理會常任理事國領導人峰會，將繼續堅決捍衛《聯合國憲章》宗旨和原則，特別是主權平等和不干涉內政原則，中俄堅決反對單邊主義和保護主義，反對強權政治和霸凌行徑，反對沒有國際法依據的單邊制裁和「長臂管轄」。

中俄又稱，中俄反對將國際人權議程政治化，反對以人權為藉口干涉主權國家內政。

聲明並提到，俄方重視中方提出的《全球數據安全倡議》，歡迎中方為加強全球數據安全做出努力，中俄願加強在國際信息安全領域的雙邊合作，以及在聯合國、金磚國家、上海合作組織、東盟地區論壇等國際和地區多邊框架內的合作。