美國911襲擊19周年　特朗普拜登分別出席悼念活動

9月11日是911襲擊19周年。美國總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）分別出席活動，悼念在事件中喪生的民眾。他們先後到訪賓夕法尼亞州（Pennsylvania）尚克斯維爾（Shanksville），即911襲擊中其中一架被騎劫客機墜毀的地方。

特朗普及妻子梅拉尼婭（Melania Trump）於早上8時46分在總統專機空軍一號上默哀，紀念19年前第一架飛機撞向紐約世界貿易中心的一刻。

特朗普在尚克斯維爾出席悼念儀式時發表演說。他表示，墜毀客機上的每名英雄永遠提醒美國人，不論面對什麼危險和威脅，也不論機會率有多大，美國會站起來、昂首挺胸並反擊。他提到美國在911襲擊後如何團結起來，又與梅拉尼婭一同向死者獻花圈。

拜登與副總統彭斯（Mike Pence）一起在世界貿易中心的遺址，出席911國家紀念博物館的悼念活動。拜登對記者說，除了與911襲擊有關的事外，他不會提起其他事情、不想在這日子製造任何新聞。拜登注意到一名在襲擊中失去兒子的90歲老婦，同樣曾喪子的他對她說：「它永遠揮之不去，是不是？」，又向她送上一朵玫瑰。

拜登到訪尚克斯維爾時，向19年前墜機身亡的死者獻花，又與死者家屬見面。他亦到訪當地的志願者消防處，向消防員送上啤酒。他表示，作為美國人的其中一個特徵是，了解到有些事情較自己更加重要。