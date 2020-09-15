一分鐘看世界｜令和大叔突襲、甲骨文怎麼幫TikTok、中歐視像峰會

今天是9月15日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

菅義偉的「逆襲」

出身農家、自學成材、沒有派系背景，這些都是近日外界用來形容9月14日當選日本自民黨總裁的菅義偉，而將會離任的日本首相安倍晉三也讚他是最適合令和時代的新黨魁。菅義偉被指會繼承安倍包括外交和內政的政策，但他本人亦有提出自己的政策方向。究竟這位人稱「木訥大叔」的準首相，是怎樣一步一步邁向首相大位呢？而擺在他面前的挑戰，除了內政與經濟，還有這個難題……（請點擊了解更多）

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+ 5 + 5 + 5

中歐投資談判前景

中國國家主席習近平9月14日晚在北京同歐盟輪值主席國德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行會晤。會晤以視像方式舉行，與會者確認會加快投資協議談判，然而在雙方就一些議題有意見分歧，關係因此變僵之際，談判會否受到影響？……（請點擊了解更多）

TikTok能擺脫追趕？

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日發布行政命令，規定45天後禁止美國國民或企業與中國公司字節跳動及其持有的TikTok進行業務往來。字節跳動拒絕微軟對TikTok的收購要約，同時又傳出不會出售值錢以及受到中國新規監管的演算法，TikTok會是怎樣引進甲骨文（Oracle）來進行業務重組。對於TikTok來說，如何做到既保留對美國業務的「話事權」，又能避過華府對它步步進逼？

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+ 8 + 8 + 8

令人無語的「山火論」

美國西岸山火繼續燃燒，死亡人數已增加到至少35人。災情嚴重，身為總統的特朗普卻沒有說出更具同理心的話，卻稱已勸過加州去清理落葉很多次。這令人不禁在想，他是否知道這場山火的起因，或是一般山火成因？

繼9月8日一名13歲男童和71歲的祖母受困車上雙雙被燒死，災場又傳出令人感到難過的消息，一名男子駕車尋找家人時救起一名女子，但他一直認不出此人是誰，直到她開說……（請點擊了解更多）

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