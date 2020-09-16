泰國推特別觀光簽證　最多逗留270日　最快下月重開邊境

為了挽救遭新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情拖累的旅遊業，泰國政府計劃最快下月對外國旅客重開邊境。內閣9月15日通過向計劃長期逗留的旅客發放特別觀光簽證，最多可以逗留270日。

總理巴育（Prayut Chan-o-cha）指，政府將為計劃長期逗留的旅客發放特別觀光簽證，旅客可以前往泰國旅遊或享用醫療服務。泰國總理府副發言人黛素麗（Traisulee Traisoranakul）表示，簽證為期90日，最多可以延長兩次，每次延長90日。簽證費用為2,000泰銖。

根據計劃，旅客抵達後必須接受14日隔離。旅客需要出示長期逗留的證明，例如是酒店預訂付款紀錄或公寓租約。政府目標是一周接待100至300名旅客，或一個月接待1,200名旅客，每月收入約10億泰銖。

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財政部官員表示，泰國需要從旅客賺取收入，尤其是來自疫情較輕微的地區，例如中國、台灣和歐洲部份國家。他指，中國有20個省份已經沒有疫情，人口總共有約8億，即使只有1%人口前往泰國旅遊，約800萬旅客也可以支撐到泰國的旅遊業。

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