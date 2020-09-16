菅義偉政權準備展開任期　多人首次入閣

日本自民黨新總裁菅義偉內閣人選已定，將在9月16日下午經國會指名投票承認後，正式成立新政府。新內閣將增加一人共20人內閣，留任或轉換職位的共11人，另有5人初入閣，包括前首相安倍晉三的胞弟岸信夫。

日本放送協會（NHK）報道，菅義偉的新內閣人選已定。麻生太郎將留任副首相及財務大臣；茂木敏充續任外務大臣；西村康稔續任經濟再生大臣。

安倍晉三的胞弟，岸信夫初入閣就任防衛大臣，前防衛大臣的河野太郎，將任行政改革擔當大臣，同時兼任規制改革擔當大臣及沖繩北方擔當大臣，一人三職。

官房長官由前厚生勞動大臣加藤勝信轉任。

前首相小泉純一郎兒子進次郎繼續擔任環境大臣。

總務大臣由前國家公安委員會委員長的武田良太轉任，文部科學大臣由萩生田光一續任。

圖為9月16日，日本國會。日本國會16日將經指名投票，選出接任安倍晉三的首相。因國會參眾院均由自民黨控制，無意外菅義偉將成為日本新首相。（Getty）

為準備2025年大阪萬博新設立的「大阪萬博擔當大臣」（萬博大臣）則由初入閣的井上信治擔任。

全內閣成員共有兩名女性，包括法務大臣上川陽子，及五輪大臣（奧運大臣）橋本聖子。

派系方面，新內閣讓黨內所有派系，包括在自民黨總裁選舉中成為對手的岸田派及石破派議員，均有任職。但最多的派系成員為前首相安倍所屬的細田派，共有5人；緊接的是麻生派，共3人。