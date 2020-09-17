一分鐘看世界｜日揆夫人好神秘？中美貿易之亂、TikTok風波落定

今天是9月17日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
菅義偉拜相
日本召開特別國會，此前在自民黨總裁選舉中高票勝選的菅義偉，先後在眾議院和參議院全體會議被指名日本首相。有分析認為，從一些跡象看來，他在不少事務上沒有顯示出「話事人」的特質，看來有可能只是日本的「過渡首相」。話雖如此，菅義為出身平民、發奮成材的故事固然勵志，他那位行事低調、據說人緣甚佳的夫人，也引起外界想了解她更多的興趣……（請點擊了解更多）
中美貿易爭端之亂
世界貿易組織（World Trade Organization）裁定，美國政府對價值2,340億美元的中國商品徵收的關稅是違反規則。惟在美國已與中國簽訂第一階段貿易協議、特朗普亦無意通過世貿的機制解決問題，再加上美國已令世貿上訴機構停擺，他留下來的爛攤子，要不是他自己收拾，就是留待民主黨的候選人拜登（Joe Biden）處理……（請點擊了解更多）
阿聯酋和巴林 與以色列建交
美國分別促成阿聯酋和巴林跟以色列建立正常關係。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和兩國代表於白宮簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。負責主持儀式的美國總統特朗普（Donald Trump）形容這是新中東的黎明。巴勒斯坦強烈反對阿聯酋和巴林的決定。在以色列的施壓、美國的拉攏，以及一些國家選邊場之際，所言，巴勒斯坦的外交空間正在進一步受壓……（請點擊了解更多）
東斯拉夫躁動
過去連續多個周末，白羅斯首都明斯克（Minsk）與各大城市均出現反政府街頭示威。一場東斯拉夫人的躁動，再度在歐陸東部平原翻騰滾動。這個情況令人有似曾相識的感覺，令人回想起烏克蘭6年前的反政府示威。一脈的東斯拉夫民族悠久歷史，地理毗鄰的白羅斯、烏克蘭與俄羅斯這「三兄弟」，實在誰也擺脫不了誰的影響。在建構身份認同上，白羅斯與烏克蘭民眾無疑更是面對着高度相似的矛盾……（請點擊了解更多）
黑客涉攻擊香港民主派人士
美國司法部9月16日宣布起訴五名中國公民，涉嫌網絡入侵逾百間美國和其他地方的公司和機構。攻擊目標包括美國國內和海外的公司，例如軟件開發公司、非牟利機構、智庫、外國政府、香港的民主派政客和社運人士……（請點擊了解更多）
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