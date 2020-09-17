一分鐘看世界｜日揆夫人好神秘？中美貿易之亂、TikTok風波落定

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今天是9月17日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

菅義偉拜相

日本召開特別國會，此前在自民黨總裁選舉中高票勝選的菅義偉，先後在眾議院和參議院全體會議被指名日本首相。有分析認為，從一些跡象看來，他在不少事務上沒有顯示出「話事人」的特質，看來有可能只是日本的「過渡首相」。話雖如此，菅義為出身平民、發奮成材的故事固然勵志，他那位行事低調、據說人緣甚佳的夫人，也引起外界想了解她更多的興趣……請點擊了解更多

中美貿易爭端之亂

世界貿易組織（World Trade Organization）裁定，美國政府對價值2,340億美元的中國商品徵收的關稅是違反規則惟在美國已與中國簽訂第一階段貿易協議、特朗普亦無意通過世貿的機制解決問題，再加上美國已令世貿上訴機構停擺，他留下來的爛攤子，要不是他自己收拾，就是留待民主黨的候選人拜登（Joe Biden）處理……（請點擊了解更多

阿聯酋和巴林　與以色列建交

美國分別促成阿聯酋和巴林跟以色列建立正常關係。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和兩國代表於白宮簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。負責主持儀式的美國總統特朗普（Donald Trump）形容這是新中東的黎明。巴勒斯坦強烈反對阿聯酋和巴林的決定。在以色列的施壓、美國的拉攏，以及一些國家選邊場之際，所言，巴勒斯坦的外交空間正在進一步受壓……請點擊了解更多

東斯拉夫躁動

過去連續多個周末，白羅斯首都明斯克（Minsk）與各大城市均出現反政府街頭示威。一場東斯拉夫人的躁動，再度在歐陸東部平原翻騰滾動。這個情況令人有似曾相識的感覺，令人回想起烏克蘭6年前的反政府示威。一脈的東斯拉夫民族悠久歷史，地理毗鄰的白羅斯、烏克蘭與俄羅斯這「三兄弟」，實在誰也擺脫不了誰的影響。在建構身份認同上，白羅斯與烏克蘭民眾無疑更是面對着高度相似的矛盾……請點擊了解更多

黑客涉攻擊香港民主派人士

美國司法部9月16日宣布起訴五名中國公民，涉嫌網絡入侵逾百間美國和其他地方的公司和機構。攻擊目標包括美國國內和海外的公司，例如軟件開發公司、非牟利機構、智庫、外國政府、香港的民主派政客和社運人士……請點擊了解更多

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