彭博社：甲骨文TikTok合作計劃未消除國安憂慮　白宮稱即將有決定

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字節跳動手機應用程式抖音海外版TikTok被指危害國家安全，面臨美國封殺。彭博社引述知情人士報道，甲骨文和TikTok的合作計劃未能消除華府官員的憂慮。白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）9月16日表示，華府即將得出決定。

總統特朗普（Donald Trump）有權通過甲骨文提出的計劃，不過國安官員有機會使他改變主意。報道指，計劃仍然被考慮中，官員和公司之間的討論繼續。如果解決了剩餘的問題，華府有機會通過計劃。

報道指，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等官員擔心字節跳動仍然可以取得美國近百萬用戶的數據。官員對新架構和中國對公司的影響力存疑。

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麥克納尼表示，白宮深切關注保障美國公民的數據和安全。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則指，美國正在進行深度審查，過程期間「安全和所有權」的問題對特朗普而言很重要。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和其他五名共和黨參議員促請特朗普政府，如果TikTok和字節跳動仍然維持關係，就要否決計劃。

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