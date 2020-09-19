【金斯伯格離世】空缺由誰替補　最高法院保守派勢抬頭

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日離世，其空缺由誰接任成為各界關注的焦點。有消息指總統特朗普（Donald Trump）可能在未來數天公布提名人選，但無論如何亦令法院的保守勢力或成為大多數。

特朗普早前就最高法院可能出現空缺的情況擬定20人的名單，包括共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）、克頓（Tom Cotton），以及多名獲特朗普委任的聯邦法官：最高法院前首席律師弗朗西斯科（Noel Francisco）、肯塔基州檢察總長卡梅倫（Daniel Cameron）、喬治布殊（George W Bush）時代的總檢察長克萊門特（Paul Clement）等。

連同這個名單在內，特朗普上任至今曾考慮44名最高法院大法官的候選人，而位於芝加哥的美國第七巡迴法院的女法官科尼（Amy Coney）亦在較早的名單榜上有名。

特朗普曾經在2017及2018年分別任命戈薩奇（Neil Gorsuch）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh）成為最高法院大法官，假如金斯伯格的繼任人在11月大選前通過，則令最高法院9名大法官之中，其中6名是保守派人士，令當地可能推翻1973年全國墮胎合法化的判決，甚至在大選或出現的爭議作出關鍵裁決。