【新冠肺炎】路透社：德國法國不透過世衛COVAX機制購買疫苗

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路透社9月18日引述德國政府消息人士報道，德國已經加入法國之列，決定不透過世界衛生組織（WHO）的COVAX全球疫苗機制購買新冠肺炎（COVID-19）疫苗，路透社之前也在9月17日引述法國官員消息報道，巴黎政府將不透過該機制購買疫苗。

報道引述消息人士指，柏林政府不透過世衛的COVAX全球疫苗機制購買疫苗，因為該國已透過歐盟的計劃以獲取未來潛在疫苗。報道又指，雖然德國不透過該計劃買疫苗，但會提供支持，歐盟委員會將從歐盟發展預算捐助4億歐元給COVAX機制。

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COVAX全球疫苗機制的目標是購買疫苗，並確保疫苗能夠公平且有效率地在全球分配。世衛將18日定為成員國參加機制的最後限期。雖然有92個低收入國家透過這項機制尋求協助，但許多較富裕的國家尚未加入此機制，這些國家各自爭相設法取得疫苗供應。

路透社之前在9月17日也報道，根據法國衛生部一位官員表示，法國將向COVAX機制提供資金，但不會通過該機制採購疫苗，法國將通過歐盟安排的一個聯合機制來採購疫苗。報道形容，法國是世衛的支持者，如今這項決定給世衛旨在團結全球各國共同抗疫的策略帶來打擊。

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