一分鐘看世界｜新冠病毒超強靱？特朗普DQ拜登、美法官遺缺爭奪戰

今天是9月21日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

新冠病毒好犀利？

匈牙利一個研究團隊9月17日發表一篇研究報告稱，實驗顯示，引起新型狀狀病毒肺炎（COVID-19）的新冠病毒（SARS-CoV-2）自癒力很強，而且很耐熱，或令它能適應不同的環境。從一些實驗的結果看來，它有可能是人類已知最具物理彈性的病毒……（請點擊了解更多）

新冠肺炎：圖為2020年9月2日，新冠病毒結構的構想圖。（AP）

美式勒索持續

美國商務部以兩個應用程式（app）威脅國家安全為由，在9月18日下令自20日起禁止美國用戶下載中國短片分享應用程式（app）TikTok，以及中國即時通訊應用程式微信海外版WeChat。最新的進展是，美國法官在20日對「WeChat禁令」頒布臨時禁制令，9月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布他對TikTok的交易予以「祝福」，然而條款中包括對美國提供大額捐款，有分析認為，這種從祭出禁令與制裁為美國帶來好處的措施，在大選前都會繼續出現……（點擊以了解更多）

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特朗普準備「撒賴」？

美國總統特朗普9月19日在北卡羅來納州（North Carolina）舉行競選集會，期間聲稱或會簽署行政命令，阻止民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選。他說：「你們不能讓......可能我會簽署行政命令，你們不能讓他（拜登）做你們的總統。」聽眾隨即大聲歡呼……（請點擊了解更多）

圖為美國總統特朗普9月19日在北卡羅來納州費耶特維爾出席競選活動。（Reuters）

美法官遺缺 掀兩黨之爭

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日因為胰臟癌併發症逝世，終年87歲。她離世而留下的空缺，成為美國大選另一個「新戰場」。民主黨認為應待大選結束後再提名，但總統特朗普急於提名她的繼任者，希望在往後可能出現富爭議議題或事件如美國大選結果獲得有利裁決。大法官懸缺除了影響美國大選，也影響同時舉行的參院部分改選，難怪有分析認為，這是「10月驚奇」提早來到……（請點擊了解更多）

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泰另類「金漆招牌」抗爭

泰國在過去周末、周日兩天發生6年以來規模最大的反政府示威，示威者除了要求以總理巴育（Prayuth Chan-ocha）為首的政府下台外，更要求改革王室。他們冒雨示威並通宵留守後，20日早上走到大皇宮，在向警方遞交請願信。然而他們的抗爭沒完結，主辦單位呼籲人們9月24日再次上街。有人更將一塊刻有「國家並非泰王所有」字樣的金色圓形牌匾嵌在皇家田廣場（Phra Nakhon）地上。這是示威民眾在言語及行動上衝擊泰王權力的最新舉措。

泰國示威︰圖為9月20日，一名示威者在泰國皇家田廣場的圓形牌匾前舉起三隻手指。這手勢源自電影《飢餓遊戲》，表達對抗當權者的意思。（AP）

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