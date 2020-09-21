滙豐及摩根大通等被指協助罪犯轉移資金　一文看懂報告重點

美國媒體9月20日刊登一份調查報告，稱銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR）中有逾2,100份外泄，揭發多家跨國銀行被指涉及助罪犯及洗黑錢人士轉移資金，引起各界關注，當中包括滙控（0005）。

圖為2016年6月24日，香港中環的滙豐銀行總部（左）及渣打銀行大廈（右）。（Getty）

1. 事件如何被揭發？

外泄的逾2,100份SAR，是由金融機構向美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡（FinCen）提交的。國際調查記者聯盟（ICIJ）及媒體取得密件的內容。美國網媒BuzzFeed在20日刊登。

圖為2008年3月17日，身處在美國紐約摩根大通辦公室內的人。（Getty）

2. 它們做了甚麼？

調查報告指出，在1999年至2017年期間，一些金融機構曾處理合共2萬億美元的可疑交易，部分被披露的金融機構名稱，包括滙豐控股（HSBC）、摩根大通（JPMorgan Chase）、德意志銀行（Deutsche Bank ）、渣打銀行（Standard Chartered）及紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）。

SAR的內容本身不可證明銀行有罪。不過這些文件卻證明，金融機構在那些可疑交易處理完後數年，才向監管當局報告。

美國財政部貨幣監理署（OCC）要求，銀行自初步發現要報告的交易起，60日內提交可疑活動報告。

圖為2017年1月24日，鏡頭下英國英格蘭滙豐銀行外的標誌。（Getty）

3. 有甚麼案例？

滙控在2013年9月收到監管機構通知，指當局正調查一宗與旗下戶口有關的龐氏騙局（Ponzi scheme），涉及8,000萬美元。滙控其後仍繼續為相關帳戶提供服務，直至2014年4月，美國證監（SEC）提出起訴，才關閉涉案的香港戶口。

根據香港投資者及理財教育委員會網站的資料，龐氏騙局主要以高回報作招徠，騙徒透過舉辦投資講座，誘使人們參與一些聲稱回報特高的投資項目。人們在參加投資項目後的初期，會收到利潤，以吸引其加碼投資，但最後往往是騙局主腦挾巨款逃走，而苦主就損失所有投資金額。

摩根大通被指在5年間協助一名俄羅斯黑幫頭目轉移約10.2億美元資金。

圖為2008年9月19日，美國首都華盛頓的美國財政部辦公室。（Getty）

4. 事件為何重要？

雖然一眾銀行皆稱守法，惟一些知名度高的跨國銀行被指控向洗黑錢人士、黑幫、龐氏騙局罪犯及毒販提供服務，情況值得關注。