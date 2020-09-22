一分鐘看世界｜選總統是富者為王？TikTok誰話事？特朗普的救命草

今天是9月22日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選「錢多就贏」？

美國大選尚有42天便舉行，然而回看過去，由舉行初選至大選有整整一年多，候選人都要持續做宣傳，這是一個非常花錢的運動。它背後涉及的人力物力和資源，非同小可。候選人要在選民視野中保持活躍，就等同需要無限資金支持。然而「錢多」是否一定能讓候選人買到打開白宮大門的鑰匙？（請點擊了解更多）

理論上在美國，只要是美國人，而且成功籌得5000美元就能參加大選，實際上競選總統當然是非常「燒錢」的活動。不過說愈有錢的候選人愈有機會勝出，究竟是不是真的？圖為9月19日，鏡頭下的美國白宮。（AP）

TikTok話事權掀爭議

TikTok被逼賣盤風波雖在後來有新發展，它可用引進美資的形式換取繼續在美國營運，但華府並不是真的那麼「順攤」。字節跳動稱會在TikTok Global上市前融資後持股80%，然而這不等於這家中國公司會是它的大股東。此外字節跳動21日說，TikTok Global是它的子公司，美國總統特朗普同日也說，若字節跳動仍對TikTok施加任何控制，美國不會批准這項交易……（點擊了解更多）

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 8 + 8 + 8

滙控及摩通等涉黑金？

滙豐控股負面消息一單接一單，導致其股價急挫。包括滙控在內的公司極可能被中共列入不可靠實體清單。此外有外泄機密文件披露，滙控在一宗涉及8000萬美元的龐氏騙局（Ponzi scheme）中，明知美國當局在進行調查，仍然容許涉案的可疑款項經美國轉帳到香港的戶口。滙豐及摩根大通等被指協助罪犯轉移資金，究竟是什麼一回事？龐氏騙局又是什麼？

圖為9月18日，設於美國維珍尼亞州兩個標語牌，分別宣傳美國民主、共和兩黨的總統候選人。（Reuters）

特朗普想靠法官遺缺「食糊」？

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日因為胰臟癌併發症逝世，終年87歲。她離世而留下的空缺，成為美國大選另一個「新戰場」。民主黨認為應待大選結束後再提名，但總統特朗普則說會在25日或26日公布提名人選。此舉不只令共和黨陷入尷尬的情況，民主黨看來也準備發動攻擊。然而在特朗普在民調表現乏力、而大法官人選又足以左右選民投票意向的情況下，他勢必盡快將這個職缺搞定……（請點擊了解更多）

↓想了解美國最高法院大法官金斯伯格傳奇一生，請點擊放大觀看︰

+ 12 + 12 + 12

Bill Gates談疫情

美國微軟聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）不僅在科技領域擁有權威的影響力，同時他也是關心疫情發展的科技大亨之一。他在最近的一次電視訪問當中，除表達他就美國病毒檢測能力低下感到憤怒，亦預測疫情最快2022年結束，如果疫苗能夠在2021年初獲得批准，那麼明年夏天美國就會恢復正常了，他指出有三個原因，令他相信疫情不會無止境持續下去。

編輯精選

【ICON】菅義偉臨疫受命 後安倍新時代尚未到來

性教育不需無謂遮掩？ 丹麥兒童節目邀裸體男女現場解答身體疑問

澳洲塔斯曼尼亞270領航鯨灘上待救 10年來最大規模擱淺事件

宇宙存在由鑽石構成的星球？ 研究：數量多達數兆但不宜生物居住

必看話題文章

無妄之災｜兩學生打交打到入廁所 無辜男座廁動彈不得全程被拍

吹海螺兼浸泥漿浴可抗新冠肺炎？印度議員推抗疫奇招後確診

觀光生意慘淡要靠奇招吸客 日巴士公司60巴士排成迷宮獲讚夠創意

年紀大搵工冇人肯請？ 60歲大叔拍片做掌上壓搵工獲百公司徵聘

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。