聯合國人權小組呼籲　各國不應對強迫失蹤問題保持「中立」

聯合國大會正在舉行，人權理事會特別工作小組於9月21日提交調查報告間表示，國際社會不應在強迫失蹤的事件上保持中立，呼籲各國加強合作，調查及起訴犯事者。

聯合國人權理事會強迫或非自願失踪問題工作組主席哈贊（Luciano Hazan）表示，有罪不罰是大多數強迫失踪的顯著特徵，為受害者及其家人帶來額外的痛苦與折磨。

所謂強迫失蹤是指國家，或得到國家授權、支持或默許的個人或秘密警察等單位，以拘捕、羈押、綁架或其他方式致使他人失蹤，同時拒絕承認並隱瞞失蹤者的下落。

圖為2019年8月，危地馬拉就內戰期間，4.5萬人失蹤事件的紀念。（Getty）

工作組指出，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情令有關情況惡化，除增加失蹤人口外，亦阻礙正在進行的調查。

當局特別提到中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）近年在打擊強迫失蹤情況有重大改善，但在實踐上仍需要有更實質的改變。

對於吉爾吉斯的鄰國塔吉克（Tajikistan），工作組稱當地內戰結束20多年後，仍有很多家庭不知道失蹤親屬的命運，工作組呼籲政府設立國家機關及機制，撥出資源處理案件。

工作組亦就土耳其現況作出說明，指安卡拉政府應承認過往發生的強迫失蹤事件，並採取全面措施調查受害者真相及予以賠償，並確保同類事件不再發生。