蓬佩奧籲梵蒂岡勿簽中梵協議　教廷警告或有反效果

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月18日在美國保守天主教刊物中撰寫社論，20日又在Twitter發文，呼籲梵蒂岡不要與中國續簽主教任命的協議。英媒22日引述消息報道，教廷對此感到驚訝，並為其有意續簽進行辯護。

路透社22日引述梵蒂岡一名高級官員稱，教廷對蓬佩奧的干預感到驚訝，而蓬佩奧會於下周到訪意大利羅馬（Rome）及梵蒂岡。

匿名梵蒂岡官員對路透社說，蓬佩奧此舉，不是設定議程的正常方法，通常部門之間會有保密的交流，來決定什麼會納入議程。梵蒂岡已跟美國官員談及蓬佩奧的評論，但無意公開評論此事。

3名梵蒂岡官員向路透社表示，中梵協議並非完美，但讓雙方在斷交70年後，有直接的渠道與北京對話。

有梵蒂岡官員在回應蓬佩奧呼籲教廷對中國採取更強硬的措施時稱：「我們可以作出不切實際的聲明，但沒有跡象顯示這樣做會有任何效果，只會有可能令中國的天主教徒陷入更差的處境。」

意大利主教會議的《前途報》在22日出版的文章中，視他的訊息為「干預」，並稱難以去想他的評論會改變教廷與中國的對話。教廷發出警告：「如蓬佩奧的說話不會改變梵蒂岡的做法，它或可能反而，自相矛盾地，最終強化中梵協議。」

中梵主教任命協議於2018年簽署，會在2020年10月到期。