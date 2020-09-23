【新冠肺炎】慕尤丁推馬來西亞版「保就業」低收入僱員有工資補貼

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）9月23日下午發表電視講話稱，政府將會推出一系列振興經濟措施，包括名為「關懷人民振興經濟」薪金援助計劃的第二輪行動。

他宣布推出「關懷人民振興經濟配套-協助企業及中小型企業（附加措施）」並對計劃「加碼」100億令吉（約186億港元）。此舉目的是減輕中小型企業在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間的負擔。

他稱這個附加措施除能幫助中小企，也能間接惠及國內約三分之二僱員。

他宣布將成立一個21億令吉（約39億港元）的特別關懷輔助金，以協助國內70萬間中小型企業。

政府針對僱員，將撥出79億令吉（約147億港元），來補助每月薪資低於4000令吉（7,462港元）的馬來西亞國民。薪金補貼制為期3個月，料有480萬名僱員受惠。

慕尤丁稱一旦接受政府的相關援助，僱主必須讓員工繼續保有工作至少6個月，不可任意裁員。

馬來西亞「派糖」，正值國內政壇似有暗湧之際。反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）9月23日稱已獲足夠議員支持成立新政府，並宣布慕尤丁所領導的國盟（國民聯盟，Perikatan Nasional）政府已倒台。慕尤丁數小時後發新聞稿，不點名批評安華及一些政界人物，並稱安華需提供證明。安華稱只會在覲見國家元首後才會公開資訊。