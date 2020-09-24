美國黑人Breonna Taylor之死爭議持續　特朗普與拜登立場南轅北轍

美國黑人女性泰勒（Breonna Taylor）3月在家中遭警員擊斃，肯塔基州（Kentucky）法院9月23日決定不起訴三名涉事警員謀殺罪，引起當地民眾不滿，有數以千計人士示威抗議，期間有兩名警員遭槍傷。總統特朗普（Donald Trump）及其大選對手、民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）分別就事件表態。

特朗普於Twitter留言，稱為兩名受傷警員祈禱，並指已經與肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）通話，表示聯邦政府會全力支持對方和在有需要情況下合作解決問題。而他在較早時亦讚揚該州的共和黨籍總檢察官卡梅倫（Daniel Cameron）的處理案件方式，強調自己可能是林肯（Abraham Lincoln）以外最愛護黑人的總統，並為黑人社區付出最多。

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

拜登則表示，聯邦部門在調查事件的同時，大家無須等待調查的最終結果才為泰勒爭取更多公義，而是開始提出重視警方濫用武力、禁止鎖頸及全面修正執行無須預先警告的「不敲門」搜索令守則等。他的競選拍擋賀錦麗（Kamala Harris）亦認為，有必要改革司法制度。

事件發生於3月13日，肯塔基州在路易斯維爾（Louisville）的便衣警員在緝毒行動中，執行「不敲門」搜索令破門進入泰勒家中，其男友當時認為家中遭到入侵，於是開槍並擊中一名警員。該名警員及另外兩名同僚還擊，其後發言泰勒身中多槍不治。

泰勒之死在美國社會引起極大迴響，當地法院23日起訴其中一名警員肆意危害罪，另外兩人則不被起訴。