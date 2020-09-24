美肯塔基州民眾不滿大陪審團裁決爆發示威　兩名警員遭槍傷

美國大陪審團9月23日決定，不向涉嫌誤殺一名26歲的黑人女性的白人警員提出起訴。肯塔基州路易斯維爾市爆發大規模示威。兩名警員疑遭示威者槍傷，目前已送院治療，無生命危險。

圖為9月23日，肯塔基州路易斯維爾市大批市民不滿大陪審團判決，上街抗議示威。（Reuters）

大陪審團在9月23日裁決，不向涉嫌槍殺26歲的黑人女性的3名白人警員提出謀殺及誤殺起訴，僅以肆意危害罪起訴其中一名警員，指他當日不顧後果開槍擊中死者鄰居住宅。

在獲悉裁決後，路易斯維爾爆發大規模示威。路透社報道，槍擊在入夜後不久發生，兩名警員懷疑遭示威者槍傷。兩人目前已送院治療，其中一人需接受手術，並無生命危險。

報道指槍擊發生期間，警員向示威者發射震撼彈及噴射化學噴霧，驅散示威者。涉嫌開槍的疑犯其後被捕，警方暫時未有公布更多資料。

槍擊後重裝防暴警察進駐示威區，要求所有民眾在晚上9時前散去。報道指市長下令自23日起，連續三晚實施宵禁。

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案件發生於2020年3月，警員在進入路易斯維爾一間房屋搜查期間，開槍誤殺26歲黑人女性泰勒（Breonna Taylor）。當時警員接報，搜查一個懷疑匿藏毒販的住宅。警員在無警告下直接闖入屋內，泰勒的男友誤以為警員是入侵者，開槍打中警員腿部，3名警員還擊一共開了32槍，泰勒身中多槍死亡。而警員未有在屋內找到毒品，目標毒犯也不在屋內。