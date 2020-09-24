朝鮮涉射殺韓公民事件未解疑團多　男子棄韓投朝遭發現6小時後亡

韓國指控朝鮮軍方射殺一名失蹤後投奔朝方的韓國公務員，韓國軍方9月24日再說明情況經過，事件引來眾多關注，也出現不少疑團，包括失蹤男子遭朝鮮船隻發現至被射殺相隔約6小時，期間發生什麼事仍然未知，另據韓國媒體報道，失蹤男子的同事質疑有關「叛逃朝鮮」的說法。

圖為2010年12月，一架韓國政府的船隻駛近一艘韓國軍艦。（AP）

據韓國軍方所講述，該名漁業公務員9月21日搭乘漁業指導船期間失蹤，韓國方面派人四出尋找，但未能找到人，最後找到他的蹤影時，發現他在鄰近朝鮮海域穿上救生衣，乘着漂浮物棄韓投朝。他在9月22日下午3時左右，在精疲力竭的情況下被朝鮮的水產事業船發現。

韓國軍方指，朝鮮船員身穿防護服，頭戴防毒面具，在與該男子保持一定距離下向他問話，又聽取他的陳述。但之後於當晚9時40分左右，朝鮮軍人乘坐巡邏艇接近他並將其槍殺，在開槍前可能收到上級的指示。朝鮮軍人在晚上10時11分，在海上將其屍體澆上汽油焚燒。

韓國軍方指當時在延坪島觀測到的朝鮮海域出現火光，確認朝鮮焚燒屍體的情況。軍方相信朝鮮是以防疫為由，射殺並焚燒男子的屍體。韓方批評朝鮮不但沒有把韓國公務員救上船，且把他射殺，未給予人道待遇。

韓聯社的報道認為，7月曾發生流亡者從韓國返回朝鮮事件，當事人遭懷疑感染新冠病毒，事件發生後朝鮮邊防部隊幹部曾遭問責，可能令邊防官兵繃緊神經，釀成這一慘劇。

韓國指控朝鮮射殺一名韓國公民，事件或影響韓朝關係。圖為2020年9月24日在延坪島巡視的韓國軍人（AP）

事件未解疑團多

但這次最新事件仍有不少未解疑團，包括目前不知該男子逃往朝鮮的原因，也未知朝鮮為何開槍等，而且由發現至被射殺期間有約6小時的空白，未知期間發生什麼事，軍方亦未有詳細交代以上說明的信息來源。

韓國媒體報道，該名男子的同事質疑有關「叛逃朝鮮」的說法，韓聯社報道，據有關同事們反映，該名男子平時工作勤奮，從未聽其說起打算投奔朝鮮或對朝鮮感興趣的說話。

韓國軍方、政府均強烈譴責事件，總統文在寅24日表示，事件令人極為遺憾和震驚，不論出於何種理由，都無法容許。外界相信事件或打擊韓朝關係。