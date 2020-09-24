占士邦真有其人？　波蘭公開冷戰檔案出現英國同名疑似特工

「占士邦」（James Bond）是經典小說系列007的主角，這個虛擬人物1962年放上大銀幕後，成為全世界最出名特工。有趣的是，波蘭民族紀念研究會（Institute of National Remembrance）9月23日公布舊檔案，發現60年代確有一位來自英國的同名「占士邦」到過波蘭，他疑似是特工，曾受到波蘭嚴格監視。

民族紀念研究會在Facebook表示，他們有關於某位「占士邦」的檔案，並可以確認這人在冷戰時期曾到訪波蘭，他遭懷疑是英國特工。

據研究會檔案，這位占士邦全名James Albert Bond，1928年出生於英國德文郡（Devon）比迪福德市（Bideford）。路透社報道，他在1964年2月前往波蘭華沙，是英國大使館駐外武官正式聘任的檔案保管員。民族紀念研究會檔案主任克魯克（Marzena Kruk）表示，目前可知這位「占士邦」1964年及1965年在波蘭。

研究會又特別提到這位「占士邦」對女人的興趣，克魯克稱「與小說中跟他同名的人物一樣。不過檔案中甚至沒有一個字提到馬丁尼酒（Martini），但有關於他喜歡波蘭啤酒的資料。」

檔案顯示，「占士邦」受到波蘭嚴格監視，並曾到訪波蘭東北部比亞韋斯托克（Bialystok）和奧爾什丁（Olsztyn）地區，又試圖「滲透軍事設施」。