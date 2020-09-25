特朗普敗選論掀風波　共和黨撲火

美國總統特朗普（Donald Trump）9月23日拒絕承諾，倘在大選落敗會和平移交權力，共和黨和民主黨的國會議員紛就此事回應。共和黨人的言論，似乎是想平息特朗普言論引起的紛爭，避免他「不認輸」的說法影響大選選情與民眾投票意欲。

共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）24日發文稱，若特朗普敗選將有序過渡權力，就像自1792年以來每4年一次的選舉一樣。

特朗普的親信、共和黨資深參議員兼參議院司法委員主席格雷厄姆（Lindsey Graham）同日亮相霍士新聞節目《霍士和朋友們》（Fox & Friends）時稱，倘若共和黨輸了，他們會接受結果。

特朗普的言論除不獲共和黨人支持外，民主黨亦有不少人批評他。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）告訴特朗普，他不是身處朝鮮或俄羅斯，而是在美國這個民主國家。

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民主黨人對於特朗普的言論進行抨擊。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）23日稍晚時間批評特朗普的言論不合理。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）24日在華盛頓發表演講時稱，是次大選不但是特朗普和拜登之間的選舉，更是特朗普和民主之間的競選，民主必須獲勝。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱特朗普是美國民主的最大威脅。

白宮看來是因應外界壓力，就事件再度發言。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）24日出席新聞發布會時就此事回應稱，特朗普「將接受自由公正的選舉結果」。