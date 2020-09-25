美國擬推新規　學生逗留期限縮短

美國國土安全部9月24日宣布一項擬議規則，改變外國學生、交流訪問學者和外國媒體代表目前的「身份持續時間」（Duration of Status），建議規定留學生最長居留期不得超過4年。

在「身份持續時間」項下，持有上述簽證者只要身份維持不變，便可一直在美國境內逗留，也無須申請續簽。

國土安全部發布的「規則制定建議通知」則有意取消這規則。部門有意為F（外國學生）、J（交流訪問學者）和I（外國媒體代表）這3種簽證設立固定的准許停留期，以及申請延長簽證的程序。

擬議新規項下，持有F或是J類簽證人士將可在美停留至其項目結束日期，時間不得超過4年。F類人士準備離境時間，由60天減至30天。

美國國土安全部擬出台新規，進一步收緊留學生簽證限制。圖為2019年5月22日，中國留學生在美國哥倫比亞大學畢業典禮上。（新華社）

被部門認定來自「高滯留率」或者「支持恐怖主義」國家者，僅能在美國居留最多2年。

國土安全部對I類簽證的擬議改動，則是改為首次居留期限最長40天，有機會根據相關活動時間，再申請延長，以240天為限。

擬議新規會在當地時間9月25日在《聯邦公報》（Federal Register）上發布。在它生效前30天，公眾可對條文進行評論。