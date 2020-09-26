Tesla等逾3千企業控美對中國徵稅

大約3500家美國企業，包括Tesla、福特汽車（Ford Motor）、Target百貨、連鎖藥房Walgreen及大型家居裝修用品專門店Home Depot在過去兩周分別入稟指控總統特朗普（Donald Trump）政府，挑戰華府向總值3000億美元的中國製造貨品徵收關稅的決定。

有關官司由美國不同行業提出，並美國國際貿易法院審理，他們指美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及海關及邊境保衛局（Customs and Border Protection）向中國產品徵收第三及第四回關稅，不合法地將美中貿易戰升溫。

這些入稟的企業認為華府沒有根據規定在12個月後實施關稅政策，以及沒有遵守行政指引，稱政府的無上限貿易戰影響數以十億計的中國進口到美國的貨品。

今次的官司主要分成兩部分，包括向2000億美元的進口產品徵收25%關稅；和1200億美元的產品則面臨7.5%關稅。其中一宗訴訟提到，白宮不應以調查不公平知識產權政策與做法，牽連其他沒有關係的產品。