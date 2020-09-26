美確診新冠肺炎患者累計逾7百萬

世界衛生組織（WHO）9月25日稱新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而死亡的人數可能超過200萬人之際，美國累計確診人數已逾700萬，境內累計20多萬人病死。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在美國有線新聞網絡（CNN）25日播出的節目稱，基於美國從未有降至一個「好的基準線」，「我們仍處於身一波（疫情）。」

他稱與其說美國處於「第二波」疫情，不如說「我們是否已準備好應令秋冬的挑戰？」

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組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）9月25日出席記者會時表示，廣泛使用成功的疫苗前，因為感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡的人數或增加一倍至200萬。他指，如果缺乏共同行動，死亡數字或者更高。

瑞安回應提問是稱：「如果我們不採取那些行動，是的，我們將見到這個數字，而且可悲的是（這個數字會）更高。」

美國約翰斯·霍普金斯大學即時統計數據顯示，截至香港時間26日上午9時23分，全球累計確診病例32,471,119宗，累計死亡病例為987,593宗。美國受感染人數突破700萬，累計確診病例達7,015,242個，累計死亡病例為203,657個。