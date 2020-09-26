美國務卿蓬佩奧出訪教廷　暗示或討論中梵協議

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於9月27日至10月2日會出訪希臘、意大利、梵蒂岡及克羅地亞。美國國務院9月25日就蓬佩奧的行程舉行電話簡報會，國務院高級官員暗示，蓬佩奧或會與教廷討論中梵協議。

美國國務院24日宣布蓬佩奧的行程，並指在梵蒂岡期間，蓬佩奧會與教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）與外交部長加拉格爾（Paul Gallagher）會晤。蓬佩奧30日也會就教廷有關透過外交促進及捍衛宗教自由的論壇發表講話。

在25日的電話簡報會上，有記者問，國務卿到了梵蒂岡後，會就中梵協議向教廷傳達何種訊息。國務院高級官員回應稱，強調保護宗教自由是優先考慮的事，作為美國人，人權是不可或缺，而美方當然強調中梵關係，官員稱美方關注中國看待宗教自由的方法，指控中國殘忍對待少數族群，包括穆斯林少數族群與中國天主教徒面對困難，稱這一切或會是論壇上的議題。

有記者問，國務卿會否呼籲教廷取消中梵協議。高級官員指，教廷會對中梵協議下決定，但在美梵35年以來的外交關係中，雙方一直會交換看法，這也是雙方持續夥伴關係的一部分，蓬佩奧已發表他的部分意見，這是個好機會讓他親自與帕羅林及加拉格爾討論。

蓬佩奧18日在美國保守天主教刊物中撰寫社論，20日又在Twitter發文，呼籲梵蒂岡不要與中國續簽主教任命的協議。