竹內結子逝世｜生前最後訪問　表現正面積極　撒手塵寰留下問號

日本女星竹內結子9月27日離世震驚日本演藝圈，尤其是在她擔任10月號封面人物的雜誌訪問中，還說要再多珍惜一點自己的人生及陪伴家人，如今傳出噩耗，留給演藝圈及粉絲滿滿問號。

中央社引述日本《朝日新聞》報道，搜查相關人士等表示，接獲通報的消防單位是在日本時間今天凌晨1時過後，將竹內結子從東京都澀谷區內的住宅緊急送醫，但仍宣告不治。東京都警視廳根據現場狀況研判竹內可能是自殺，但現階段並沒有發現遺書等物品。

日媒Sponichi Annex、週刊女性Prime、週刊朝日、報知體育等報道，搜查相關人士表示，竹內身亡時家中還有丈夫及兩個小孩；竹內離世前的26日晚間，一家4口一同愉快聊天度過。

按圖回顧竹內結子演藝之路：

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▼竹內生前最後在Instagram的留言是「迎接新學期剪了瀏海」。

她為一本女性雜誌擔任10月號封面人物，並在內文受訪談到育兒與工作時說，「坦白說，為了第二次生產而暫離工作讓我感到很不安，特別是老大出生的時候，一想到可以取代我的藝人太多，就讓我非常害怕」。

竹內說，當時拚命努力就是為了早點重回工作崗位，但這次可以有充分時間陪伴家人，「我覺得再多珍惜一點自己的人生不是很好嗎」？到了40歲，以工作為中心的同時，也希望能多享受跟家人在一起的時光。

竹內說，到了40歲這個階段，完全沒有消極的心情，反而是肩上許多東西都落下，有種變輕盈的感覺。

回顧30多歲以一線女星抱持強烈責任感努力的過往，竹內說，「有想跟自己說妳辛苦了這樣的心境」；進入40歲後，「一個人做不到的事，變得可以跟身旁的人撒嬌。

當時受訪的竹內因為育嬰假及疫情關係，持續待在家中，受訪內容似乎表明自己積極面對人生的想法，沒想到竟會發生憾事。

登上雜誌新刊封面人物的竹內結子驚在家中自殺身亡，她生前看來開朗又對外傳遞正能量，突然離世的消息令好友至親悲痛不已。（圖取自twitter.com/atelier_nuu）

演藝圈相關人士說，「聽到竹內是自殺真的很難讓人相信」，幾個月前曾見過竹內，當時的竹內給人忙於照顧孩子，「有一種真正的媽媽的感覺」，明明看似如此幸福，「產後也看不出有任何鬱悶的樣子」。竹內是在1月下旬生第2胎。

日本電影相關人士說，竹內最近演出的一部電影7月上映，是跟7月死亡的三浦春馬共同演出，「竹內跟三浦很像關係不錯，會不會是受到三浦死訊的影響」？

不過，另一名跟電影工作相關人士說，疫情對演員的環境也產生很大變化。

這名人士說，很多演員對失去表演場所會想「身為演員該怎麼做」，面對可能出現的挑戰者跟無法再回到過去的演藝環境，大家對未來都難以預料。

有一名公認的實力派演員曾說，疫情讓大家都持續待在家中，「身為演員，會愈來愈沒有自信」，心想疫情平息後，「我還有工作嗎」？就算有工作找上門，心裡也會想，「可能又會被取消吧」，所以就拒絕了。

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