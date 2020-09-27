騰訊傳為讓美國釋疑倡另創WeChat

中國媒體9月27日報道，據美國微信用戶聯合會（U.S. WeChat Users Alliance）發起人朱可亮消息，美國司法部25日向法院提交的其中一份文件顯示，騰訊最近私下向美國政府提出多項消除用戶數據安全疑慮的建議，但美國有關部門認為，除非完全剝離騰訊對WeChat的擁有權，否則難以予以信任。

鳳凰網27日報道指，司法部25日向法院提交一些內部文件，其中一份是商務部部長9月17號簽署的報告。

圖為8月7日美國一部iPhone的屏幕顯示應用程式商店中的WeChat。（Getty）

報告指出，騰訊向美國政府提出數項建議，包括建立美國版本WeChat、設立特定的安全措施保護美國版WeChat原始碼、與美國雲端供應商合作儲存用戶數據，以及透過一間以美國為基地的實體來管理美國版WeChat，而且實體會用美國政府認可的管理體系結構。

商務部認為，這些建議仍容許騰訊持有WeChat的所有權，因此不會消除商務部對騰訊的疑慮。報告指出，如果不完全剝離騰訊對WeChat的所有權，就沒有辦法創造信任的基線。