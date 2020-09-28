一分鐘看世界｜黑色花園濺血、美國大法官人選、竹內結子離世

今天是9月28日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

高加索戰火重燃？

亞塞拜疆9月27日與亞美尼亞族分離主義份子在其境內爆發軍事衝突，地點位於納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）。雙方互相指控對方先發動攻擊。當地一下子局勢緊張急速升溫。阿塞拜疆與亞美尼亞因何在納戈爾諾-卡拉巴赫有爭議？各方立場究竟是怎樣.....（請點擊了解更多）

大法官遺缺人選

美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日去世後遺下的職缺在9月26日即使有了人選——聯邦上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），但引起的爭議或會更大。美國總統特朗普（Donald Trump）是有意利用提名，擴大最高法院內的保守派勢力、未來做出對共和黨有利的判決，亦把握機會討好部分選民，同時或為美國司法意識及一些案件帶來翻天覆地的轉變……（點擊了解更多）

圖為2018年5月，巴雷特（Amy Coney Barrett）出席聖母大學法學院的演講。（AP）

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朝鮮涉殺韓公民

韓國指控朝鮮軍方射殺一名失蹤後投奔朝方的韓國公務員，屍體並遭澆汽油焚燒，然而平壤否認直接燒屍，只是焚燒男子乘着的漂浮物。從朝鮮領袖罕見向韓國致歉，以及韓朝領導人信件公開的情形看來，事件看來或會是韓朝增加接觸的契機，不過朝鮮似乎無意與韓國一同調查，亦警告韓國不要進入朝鮮水域。

韓國總統府青瓦台9月25日表示，朝鮮領袖金正恩在向韓方發出的訊息中，就韓國公民被殺事件表示非常抱歉。圖為2020年3月9日有關金正恩的報道出現在韓國首爾一個電視熒幕上。（Reuters）

竹內結子離世

日本女星竹內結子9月27日自殺身亡，享年40歲。有網民上載她曾與三浦春馬尖東海傍合照，可是相中兩人在2個月內先後撒手塵寰，令人十分唏噓。在她擔任10月號封面人物的雜誌訪問中，還說要再多珍惜一點自己的人生及陪伴家人，如今傳出噩耗，留給藝能界及粉絲太多問號……（點擊了解更多）

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