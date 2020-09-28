特朗普被美媒指避稅　歸納6大關鍵看點

美媒9月27日報道，總統特朗普（Donald Trump）在過去15年中有10年沒有繳納任何所得税，下文為相關報道的6個關鍵發現。

僅支付很少所得稅

《紐約時報》27日引述數據指，特朗普就任總統第一年，即2017年僅繳750美元聯邦所得稅，而他的前任奧巴馬（Barack Obama）和喬治布殊（George W. Bush）每人每年均定期支付逾10萬美元。

或面臨巨額罰款

特朗普接受國家稅務局（IRS）的審核長達10年。他申報巨額虧損後，曾收到超過7,290萬美元的退稅。倘若裁定他要補稅，特朗普或要支付1億多美元。

伊萬卡幫忙減輕稅收負擔

特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）在特朗普集團工作期間，似乎有收取顧問費用，協助減少特朗普家族的税款。特朗普私人帳戶記錄顯示，公司曾因夏威夷（Hawaii）、溫哥華（Vancouver）和卑詩省（British Columbia）的酒店項目，向一名匿名顧問支付747,622美元。

公司虧損

特朗普報稱自2000年開始，自己的高爾夫球場虧損逾3.15億美元，而2016年建成、位於華盛頓的酒店則虧損超過5,500萬美元。他的核心業務每年都申報虧損數百萬，甚至數千萬美元。

要支付一筆巨額

特朗普在接下來4年會面臨巨額財務帳單，幾項數億美元的貸款即將到期，而當中許多債務是以特朗普個人名義負責。

從總統職位獲取利潤

特朗普名下企業有否因其總統職位受益，這個問題在特朗普任內一直是頗受關注的議題。特朗普的納稅申報單明確指出其名下企業確實有從他的總統職位中受益。自他成為主要總統選舉候選人以來，說客、政治人物和外國官員花錢加入他的俱樂部或留在其名下物業消費，讓他賺到大量金錢。