【美國大選2020】百年不遇局面恐重演　特朗普被曝已招募數千律師

美國大選恐重演百年不遇的爭議局面：結果不明。美國總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊為此已聘請了數十名律師，並在全國招募了數千名志願者律師和投票觀察員。聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已開始為大選出現平局做準備。

據美國政治新聞網站Politico於9月27日報道，美國總統特朗普的競選團隊一年前已經開始建立起龐大的法律網絡，為美國大選出現爭議性局面做準備。

特朗普競選團隊已經從三大律師事務所聘請了幾十名律師，此外，已經在全國招募了數千名志願者律師和投票觀察員。

2020年9月19日，美國總統特朗普在北卡羅來納州費耶特維爾（Fayetteville）舉行競選活動，並做出手勢。（Reuters）

由於郵寄投票可能會引起爭議，共和黨人正在準備事先寫好的法律訴狀，可以在美國大選後的第二天立即送到法院。

一個由20人組成的律師團隊負責監督這一策略，主要關注特朗普競選團隊瞄準的17個關鍵州的選舉過程，譬如賓夕法尼亞州、威斯康星州和密歇根州。

這意味着共和黨將有數千人隨時掌握投票的方方面面，無論是在選舉日還是之後的幾天。

這項工作的領導者之一、共和黨全國委員會（Republican National Committee）首席法律顧問裏默爾（Justin Riemer）說，這項工作已經展開了很長一段時間，「我們將不惜一切代價確保選舉有序進行，我們將駁回民主黨讓選舉各項保障措施失效的訴訟。」

美國總統特朗普近日多次暗示，美國大選可能會出現爭議性局面。特朗普9月23日曾拒絕做出如輸掉大選將和平移交權力的承諾（後來白宮發表聲明改口）。特朗普24日表示，他不確定2020年美國大選是否「誠實可靠」。

特朗普全美支持率落後拜登，能否逆轉進入關鍵時刻（請點擊放大觀看）：

+ 27 + 27 + 27

Politico旋於27日報道稱，眾議院議長佩洛西已經開始動員民主黨人，考慮民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和特朗普都不能在選舉人團選舉中獲得徹底性勝利的局面。這種百年一遇的現象將把大選的勝負交給眾議院來決定。

這種情況自1876年以來從未發生過，在這種情況下，每個州的代表團都有一票，誰能獲得這張選票，取決於代表團中議員的內部票數。

這意味着總統職位的歸屬可能不是由控制眾議院本身的政黨來決定，而是由控制眾議院中更多州代表團的政黨來決定。目前，共和黨控制着26個代表團，而民主黨控制着22個。

佩洛西在9月27日寫給眾議院民主黨議員的信中，敦促他們要考慮眾議院是否會被拉去決定誰是總統。這可能會促使民主黨人更加協同努力，爭取在蒙大拿州和阿拉斯加等州獲勝。

佩洛西在信中寫道，「憲法規定，候選人必須獲得多數州代表的支持才能獲勝。我們必須獲得大多數代表團的支持。」

美國大選2020專頁 | 香港01