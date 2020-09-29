一分鐘看世界｜特朗普新痛腳？美國9月小驚奇？納卡地區之傷

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今天是9月29日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

總統候選人舌戰

美國總統競選辯論委員會9月22日公布首場辯論的資料顯示，辯論會在美國東岸時間9月29日晚上9時開始（香港時間30日早上10時），總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）屆時每15分鐘便會就一項主題展開辯論，全晚共有6項主題。選前出現特朗普被揭逃稅的報道，拜登可說是抓住特朗普的「痛腳」，預料會在辯論會上就此攻擊

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美9月小驚奇？

美媒9月27日披露美國總統特朗普（Donald Trump）在過去15年中有10年沒有繳納任何所得税。外界暫未知會否對未來選情有影響，或會否成為繼美國最高法院大法官金去世之後，另一個「9月小驚奇」。特朗普都用不同的理由拒絕公開個人財務資料，但無礙美國媒體進行徹底的調查，更發現其長女伊萬卡（Ivanka Trump）在這件事上有扮演一定的角色。

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新代理人戰爭待發？

位於阿塞拜疆境內的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）9月27日炮聲隆隆。阿塞拜疆與亞美尼亞族分離主義份子在這個區域發生軍事衝突在多國呼籲它們停火之際，以及分別支持阿、亞的土耳其及俄羅斯表態，令人擔心「外國勢力」介入，或導致已入步進入戰爭狀態的兩個國家形勢會變得更複雜及惡化。這個一直未能獲得國際承認是自己當家作主的自治洲，背後有一段用大量鮮血寫成的歷史……（請點擊了解更多

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法官人選影響甚鉅

特朗普9月26日提名聯邦上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）接任已故最高法院大法官金斯伯格遺下的職缺。長遠來說，這個任命對美國未來數十年影響甚大，他最大的政治遺產顯然已鑄成，而中短期期內，她的任命將影響參議院選舉35個席位的改選的選情、司法委員會提名聽證會、以及兩黨總統候選人都會借此拉票。（點擊了解更多

圖為美國總統特朗普9月26日公布他提名巴雷特擔任最高法院大法官時，幫她調整咪高峰。（AP）

特朗普咬住不放

美國首都華盛頓地方法院9月27日就抖音海外版TikTok禁令進行聆訊，其後決定批准臨時禁制令。美國政府要求手機應用程式商店將短片分享平台抖音海外版TikTok撤下的禁令暫緩。美國商務部回應指出，會遵循禁制令要求。在大選臨近之時，特朗普政府不會放棄這種強硬姿態。他依然有可能繼續通過行政手段施壓中國。

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