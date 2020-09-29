一分鐘看世界｜特朗普會新痛腳？美國9月小驚奇？納卡地區之傷

今天是9月29日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

總統候選人舌戰

美國總統競選辯論委員會9月22日公布首場辯論的資料顯示，辯論會在美國東岸時間9月29日晚上9時開始（香港時間30日早上10時），總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）屆時每15分鐘便會就一項主題展開辯論，全晚共有6項主題。選前出現特朗普被揭逃稅的報道，拜登可說是抓住特朗普的「痛腳」，預料會在辯論會上就此攻擊。

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美9月小驚奇？

美媒9月27日披露美國總統特朗普（Donald Trump）在過去15年中有10年沒有繳納任何所得税。外界暫未知會否對未來選情有影響，或會否成為繼美國最高法院大法官金去世之後，另一個「9月小驚奇」。特朗普都用不同的理由拒絕公開個人財務資料，但無礙美國媒體進行徹底的調查，更發現其長女伊萬卡（Ivanka Trump）在這件事上有扮演一定的角色。

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新代理人戰爭待發？

位於阿塞拜疆境內的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）9月27日炮聲隆隆。阿塞拜疆與亞美尼亞族分離主義份子在這個區域發生軍事衝突。在多國呼籲它們停火之際，以及分別支持阿、亞的土耳其及俄羅斯表態，令人擔心「外國勢力」介入，或導致已入步進入戰爭狀態的兩個國家形勢會變得更複雜及惡化。這個一直未能獲得國際承認是自己當家作主的自治洲，背後有一段 用大量鮮血寫成的歷史……（請點擊了解更多）

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法官人選影響甚鉅

特朗普9月26日提名聯邦上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）接任已故最高法院大法官金斯伯格遺下的職缺。長遠來說，這個任命對美國未來數十年影響甚大，他最大的政治遺產顯然已鑄成，而中短期期內，她的任命將影響參議院選舉35個席位的改選的選情、司法委員會提名聽證會、以及兩黨總統候選人都會借此拉票。（點擊了解更多）

圖為美國總統特朗普9月26日公布他提名巴雷特擔任最高法院大法官時，幫她調整咪高峰。（AP）

特朗普咬住不放

美國首都華盛頓地方法院9月27日就抖音海外版TikTok禁令進行聆訊，其後決定批准臨時禁制令。美國政府要求手機應用程式商店將短片分享平台抖音海外版TikTok撤下的禁令暫緩。美國商務部回應指出，會遵循禁制令要求。在大選臨近之時，特朗普政府不會放棄這種強硬姿態。他依然有可能繼續通過行政手段施壓中國。

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