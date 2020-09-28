印度寶萊塢男星之死扯出「毒品案中案」　愈多美女明星模特兒涉案

印度毒品管制局（NCB）展開寶萊塢（Bollywood）明星涉毒案的調查。當局9月26日向3位明星問話，包括知名的印度「女神」迪皮卡帕杜科內（Deepika Padukone）。

現年34歲的迪皮卡帕杜科內當過模特兒，是國內其中一位高收明星。她曾演出2017年的大熱電影、《3X反恐暴族：重火力回歸》（XXX: Return of Xander Cage）。她於上周稍早時間在果阿（Goa）拍攝電影時收到當局的傳召。

英國廣播公司（BBC）27日報道，NCB官員透露，基於迪皮卡帕杜科內與其經理人在WhatsApp中的對話而向她問話。

她26日抵達NCB在孟買（Mumbai）的辦公室。女星什拉達卡普爾（Shraddha Kapoor）及莎拉阿里汗（Sara Ali Khan）也被問話。

自《來自星星的PK》（PK）男星蘇尚特辛格拉傑普特（Sushant Singh Rajput）在6月身亡後，NCB決定對寶萊塢涉毒案展開調查。

蘇尚特辛格拉傑普特6月14日被發現在其孟買的家中上吊自殺，終年34歲。他的死牽扯出其女友、同為演員的雷婭查克拉博爾蒂（Rhea Chakraborty）涉毒的「案中案」。她被指與販毒集團有連繫，且為他提供毒品。

她9日被捕後，供出一批或有吸食毒品的「頂尖Bollywood名人」。他們合計約有15人，分成A、B、C三類，包括演員、導演及製作公司代表等。

雷婭查克拉博爾蒂在20頁供詞中，指認莎拉阿里汗、演員拉庫爾普里特辛格（Rakul Preet Singh）及Simone Khambatta有吸食毒品。