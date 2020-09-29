特朗普稱曾繳交數百萬美元税款

美國《紐約時報》（New York Times）周日（27日）引用超過20年的報稅資料，指總統特朗普（Donald Trump）在過去15年有10年完全沒有繳交所得稅；特朗普周一（28日）在Twitter回應事件，強調曾繳交過數百萬美元税款，擁有的資產蓋過債務，惟未有提供證據或承諾在11月3日大選前公布財務報表。

美國總統特朗普9月28日在推特上對與他有關的避税傳聞予以了回應。（Twitter@realDonaldTrump）

特朗普稱，過去曾繳交數以百萬的税款，且與所有人一樣，有權享受税務減免以及退税政策，而他的資產槓桿水平極低，與資產總價值相比，負債規模很小。

特朗普聲稱擁有「非凡資產」，以及「非常令人印象深刻」的財務報表。特朗普是幾十年來首位拒絕公開稅務資料的美國總統，他將於周二（29日）晚與民主黨對手拜登（Joe Biden）進行首次大選辯論。

《紐約時報》早前報道，特朗普於2016年當選總統時僅繳交750美元（約5800港元）聯邦所得稅，而他在就任總統第一年的2017年同樣只交了750美元。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周日接受MSNBC訪問稱，有關特朗普債務的報道足以引發國家安全問題，因為目前不清楚其債權人是誰，且債務是否牽涉其他國家，而公眾是應該知道特朗普欠誰人錢。