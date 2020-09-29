《華盛頓郵報》辯論前表態支持拜登

美國總統選舉首場辯論周二（29日）於俄亥俄州（Ohio）舉行，《華盛頓郵報》（Washington Post）周一（28日）發表社論批評現任總統特朗普（Donald Trump）是近代最差總統，同時表態支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）入主白宮，相信拜登有能力帶領美國面對未來4年挑戰。

社論稱，為了將特朗普趕出白宮，許多選民今年願意投票給任何一位候選人，所幸他們不須降低自己標準就能達成此目標，因為「拜登在品格與經歷方面都格外勝任，能夠迎接這個國家未來4年將面對的艱鉅挑戰」。

↓美國時間29日舉行美國總統候選人辯論，以照片包括歷來辯論會中的一些經典場面：

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社論認為，2009年時任總統當選人奧巴馬（Barack Obama）與拜登就任時，美國同樣面臨與現時差不多慘烈的經濟情況；奧巴馬當時信任拜登能夠善執行復甦方案，並拯救美國汽車產業與整體經濟，「拜登上任若碰到第二波疫情與經濟不景氣，我們有信心他能妥善處理困境。」

外交政策方面，社論稱拜登比起特朗普的做法會有大幅度正面改變，包括承諾重建美國聯盟關係及其全球領導地位、重新加入巴黎氣候協定、撤銷特朗普退出世界衛生組織（WHO）的不理智決定，並在聯合盟友對抗中國不當行徑的同時，尋求與北京在雙方利益重疊領域合作。

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《華盛頓郵報》於2016年總統大選亦發表社論為當時的民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）背書，財經雜誌《福布斯》（Forbes）的報道指出，過去媒體背書確實對選舉有重要影響，但近年類似背書對改變選民投票意願並無太大效果，例如2016年美國前百大報章媒體只有2間表態支持特朗普，為希拉里背書的則有57間，然而最後勝出的卻特朗普。