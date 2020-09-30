美國的2020年相當動盪，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）個案持續增加、反種族歧視的「黑人的命也是命」運動令國家在數月間陷入分裂狀態。此外美國對中國發起的貿易戰、封殺華為及TikTok行動，也對美國造成影響。

在如此混亂情況舉行的美國大選，以及第一場總統候選人辯論，能否為那些亟待解決的問題帶來答案？還是會有更多問號產生？香港01會在今晨9時至10時30分全程文字直播，與您一起緊貼辯論會最新消息，以及兩位候選人「火花四濺」的每一刻。

0917：在辯論會開始首15分鐘，兩名候選人經常搶白對方，主持人往往須提醒兩人，先待對方說完，或是主持人提問完再說話。

0916：主持人向特朗普問到有關美國醫療保健問題。

0913：辯論第一個環節，討論有關美國最高法院、已故大法官金斯柏格留下的職缺。

0908：美國大選總統候選人辯論正式開始。

9月28日，工作人員在電視辯論的演播室進行準備工作。首場辯論將在位於俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學舉行。（AP）

0859：美國大選總統候選人辯論即將開始，香港01將整理最新資訊，火速發布。

0830：美國總統特朗普（Donald Trump）向以「毒舌」著稱，過去數月不時諷刺拜登年邁，亦質疑他的神志清醒與智商等。兩人半年來的「交流」以隔空對罵為主，來到今天終於同台，實行「正面交鋒」。這是攸關兩人今後選戰聲勢的辯論首戰，不論對特朗普或是拜登來說，都是不容有失。

是次辯論會9月29日在克里夫蘭凱斯-西部保留地大學（Case Western Reserve University）舉行，由向來辭鋒犀利的《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）主播華萊士（Chris Wallace）主持。

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0815：辯論會在早上9時開始，在此之前，讓我們回看更多與是次辯論會相關的文章：

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