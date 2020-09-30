美國總統大選辯論｜拜登與特朗普瘋狂「疊聲」　史上最混亂一次

美國的2020年相當動盪，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）個案持續增加、反種族歧視的「黑人的命也是命」運動令國家在數月間陷入分裂狀態。此外美國對中國發起的貿易戰、封殺華為及TikTok行動，也對美國造成影響。

在如此混亂情況舉行的美國大選，以及第一場總統候選人辯論，能否為那些亟待解決的問題帶來答案？還是會有更多問號產生？香港01會在今晨9時至10時30分全程文字09直播，與您一起緊貼辯論會最新消息，以及兩位候選人「火花四濺」的每一刻。

↓重溫這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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1038：辯論會結束。主持人在進行總結。

美國有線新聞網絡（CNN）主持人在辯論結束後說出的第一句話是：我見過最混亂的一次總統候選人辯論。

1037：主持人問拜登：「是否願意呼籲支持者保持冷靜，不宣布勝利直至所有票點完？」拜登承諾他和支持者都會等待選舉結果出燼，才宣布勝利或落敗，他會支持選舉結果。

1036：特朗普促請他的支持者去點票地點做觀察員。他說有數以百萬計選票會被操縱。

1035：特朗普說點票或持續數月。

美國總統大選辯論：拜登稱民眾有權就誰被提名為最高法院大法官發表意見。他沒有翻出2016年上訴庭法官加蘭的提名受阻一事去攻擊特朗普，反而將議題聚焦在巴雷特的任命，對未來美國在醫保及墮胎問題的路向的影響。圖為9月29日美國總統候選人首場辯論的會場，台上兩人是美國現任總統特朗普及民主黨候選人拜登。（Reuters）

1034：拜登說特朗普害怕點票這回事。特朗普當場否認。

1033：辯論會已超時3分鐘。

1033：特朗普稱，想避免舞弊，選民應親身去投票。

1031：拜登呼籲人們一定要投票。特朗普重申郵遞投票會導致舞弊。

1029：最後一個環節：選舉完整性（integrity of the election）

美國總統大選辯論：特朗普在9月29日在辯論會上捍衛自已的決定，關於趕在大選前讓巴雷特（Amy Coney Barrett）的最高法院大法官提名通過。他說這場大選會一些後果，似乎是在暗示選舉不公正，需要最高法院裁定。圖為特朗普及拜登在進行辯論。（Reuters）

1025：拜登稱會數十萬美元在處理颶風、風暴、洪災，因為這是源於氣候變化。

1024：拜登說在民主黨政府治下，美國會重返《巴黎協定》。

1023：特朗普在拜登說及氣候議題時，看來話比較少。

1019：辯論議題來到氣候變遷方面。特朗普並不承認氣候變遷正在發生，僅說這是環境在變化的一小部分。

1016：拜登稱美國警察需要更多支持，包括財務上。

美國總統大選辯論：英國天空電視台9月29日稱，辯論會場面混亂，最大的輸家是美國民眾。加拿大「全球新聞」網站（globalnews.com）稱，對於那些仍未決定投票意向的人來說，這場辯論沒有就此提供到什麼答案。圖為9月29日特朗普站在講壇上，噘起嘴來，看來有點不滿。（Reuters）

1008：特朗普被問及因何要終止種族敏感度訓練，他稱訓練是種族主義。拜登不認同，稱美國只須團結就可打擊種族主義。

1007：特朗普指責民主黨令治安／謀殺增加，主題轉到法治上。主持人問有關謀殺是否真的與政黨有關，因其他在共和黨的地方也有。

1003：第一個議題，美國種族問題。主持人問為個選民要信您多於對手，能好好處理種族議題？

1000：進入本應是無中斷的發言時段，主持人提醒特朗普，他打斷拜登較多。

0955：華萊士叫喊，要特朗普停止說話，且指責他一直打斷發言。

美國總統大選辯論：圖為9月30日的辯論結束後，拜登有禮地牽起夫人吉爾的手，走向主持人華萊士打招呼。特朗普也有這麼做，但感覺相對平淡。（Reuters）

0953：特朗普指奧巴馬時期美國經濟差，沒有像他那樣帶來那麼多職業，也指民主黨什麼都沒為美國帶來。

0951：拜登言談間把握每個機會去刺激特朗普。

0948：《紐約時報》發布調查，指特朗普在2016年競選美國總統和入主白宮後的第一年都只繳納了750美元稅款。主持人已問了他兩次，特朗普每次都答已交了數百萬美元稅款。

0946：拜登要求特朗普交出稅務資料。

0940：拜登在辯論會開始以來多次笑出聲，以笑回應特朗普，看來像是想藉此矮化特朗普。

美國總統大選辯論：特朗普抓住拜登說的關鍵字進行攻擊。當特朗普說美國快將有疫苗時，拜登接着說「很多人已死，以及更多人會死，除非他（特朗普）變得醒目一點。」圖為辯論會中特朗普說到激動處，相當七情上面。（Reuters）

0939：特朗普稱民主黨人擔任州長的地方疫情都處理得差。

0935：當拜登被主持人問及他抗拒重啟經濟，他說他有計劃。拜登在辯論進行逾30分鐘以來，已至少4次提及計劃一詞。這予人感覺是在標榜特朗普做事沒計劃。

0935：拜登：我相信疫苗，相信科學，但不相信總統，美國人民也不信。

0934：特朗普目前為止的發言都是看着拜登，而非觀眾

0931：特朗普抓住拜登提及「醒目」一字，指他一點也不醒目，又指拜登在大學讀書成績是最差。

美國總統大選辯論：圖為9月29日特朗普與拜登在辯論會場「對壘」。（Reuters）

0929：拜登重提特朗普呼籲人們注射消毒劑防疫一事。

0928：疫情上雙方說話的主題都是指對方做得差，拜登稱特朗普處理差，特朗普稱拜登只會更差。

0925：特朗普首次提及中國，將疫情歸咎於中國。更說沒人知道中國有少人染疫死亡。

0924：拜登已重複兩次，特朗普對處理疫情沒有計劃。

0922：主持人問兩名候選人如何處理新型冠狀病毒肺炎疫情，他們在2021年會幹什麼，做得比對手優勝。

美國總統大選辯論：美國總統特朗普在9月30日舉行辯論會上，以搶白及提高音量爭取發言空間。（Reuters）

0918：拜登稱特朗普在醫療保健方面沒有計劃。

0917：在辯論會開始首15分鐘，特朗普經常搶白拜登及主持人。主持人往往須提醒兩人，先待對方說完，或是主持人提問完再說話。

0916：主持人向特朗普問到有關美國醫療保健問題。

0913：辯論第一個環節，討論有關美國最高法院、已故大法官金斯柏格留下的職缺。

0904：美國大選總統候選人辯論正式開始。

9月28日，工作人員在電視辯論的演播室進行準備工作。首場辯論將在位於俄亥俄州克利夫蘭的凱斯西儲大學舉行。（AP）

0859：美國大選總統候選人辯論即將開始，香港01將整理最新資訊，火速發布。

0830：美國總統特朗普（Donald Trump）向以「毒舌」著稱，過去數月不時諷刺拜登年邁，亦質疑他的神志清醒與智商等。兩人半年來的「交流」以隔空對罵為主，來到今天終於同台，實行「正面交鋒」。這是攸關兩人今後選戰聲勢的辯論首戰，不論對特朗普或是拜登來說，都是不容有失。

是次辯論會9月29日在克里夫蘭凱斯-西部保留地大學（Case Western Reserve University）舉行，由向來辭鋒犀利的《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）主播華萊士（Chris Wallace）主持。

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0815：辯論會在早上9時開始，在此之前，讓我們回看更多與是次辯論會相關的文章：

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