一分鐘看世界｜美國大選辯論登場、百萬人染疫離世、納卡衝突死結

今天是9月30日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選電視辯論登場

美國大選首場總統候選人辯論即將上演，兩位候選人特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）的造型穿搭、大戰前的「藥檢論戰」都成為輿論焦點，更揭出特朗普過去曾想找女兒伊萬卡（Ivanka Trump）做副總統的花邊新聞。外界不但預料這場總統辯論比以前更充滿火藥味，三個重點成為必看焦點，也估計對華立場將成為其中一個受關注議題。希望擊倒特朗普的拜登，這場辯論也成為他的最大試煉……（請點擊了解更多）

↓想看更多美國政壇辯論的照片，請點擊放大觀看：

+ 2 + 2 + 2

累計100萬人染疫離世

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未緩和，全球累計死亡個案突破100萬宗，世界衛生組織更表示，數字很有可能遭低估，美國衛生官員也表示，距離疫情結束還有很遠距離，美國專家更關注，白宮抗疫小組新成員可能誤導總統特朗普……（請點擊了解更多）

↓想看不同地方民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

納卡衝突死結難解

亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡地區（Nagorno-Karabakh）爆發的軍事衝突仍未停止，數十人死亡，在新冠肺炎肆虐的當今世界，停火抗疫是不少衝突地區交戰雙方的選擇。為什麼亞美尼亞和阿塞拜疆反而爆發了2016年以來最嚴重的的軍事衝突，是什麼激化了雙方的矛盾，將局勢再次推到了兵戈相向的地步……（請點擊了解更多）

▼想看更多阿塞拜疆與亞美尼亞軍事衝突的最新圖片，請點擊放大觀看：

+ 22 + 22 + 22

特朗普不放棄追擊TikTok

繼9月20日美國加州北區聯邦地區法院叫停特朗普（Donald Trump）政府的WeChat禁令後，9月27日，特朗普政府的TikTok禁令也遭到了美國華盛頓特區聯邦法官的阻擋。但分析認為，就算禁令被阻，美國政府與特朗普也不會放棄追擊......（點擊了解更多）

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 13 + 13 + 13

中美關係

即將卸任的美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）接受美聯社專訪，為美國的對華強硬政策辯護，指總統特朗普（Donald Trump）的政府於貿易方面取得進展，並期望延伸至其他方面......（點擊了解更多）

編輯精選

自治區主席被免職 加泰羅尼亞獨立運動還有前途嗎？

科學家合成首張黑洞「動態照片」 引證相對論光環圍繞黑洞轉圈

美國男童染食腦變形蟲不治 德州進入災難狀態

必看話題文章

英媒：牛津大學慮及「港版國安法」學生研究中國可匿名交報告

法國非常老師 眼白染黑紋身誇張被調職 盼全面復工繼續言教身傳

英國捐精者控告診所違約獲判勝訴賠錢 曾聲明只供異性戀伴侶使用

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。