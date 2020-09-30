首場辯論前夕　拜登公開報稅表

美國總統特朗普（Donald Trump）的稅務問題再次成為焦點。首場辯論前夕，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）公開2019年度的報稅表，其中拜登和妻子吉爾（Jill Biden）合共繳付299,346美元的稅款。

根據拜登公開的報稅表，夫婦二人去年的應課稅入息達到944,737美元，合共繳付299,346美元的聯邦稅，稅率達到31%。他們申報慈善捐款達14,700美元。據指，拜登夫婦收入較前兩年大減。2017年，他們申報收入逾1,100萬美元；2018年，收入達450萬美元。

至於賀錦麗和丈夫埃姆霍夫（Doug Emhoff）則申報有3,018,127美元應課稅入息，主要來自埃姆霍夫和歐華律師事務所（DLA Piper）的合伙生意。夫婦二人繳付1,185,628美元的聯邦稅，稅率達到39%。他們申報慈善捐款達35,390美元。

拜登的競選陣營表示，最近公開的報稅表是拜登第22年公開的報稅表。拜登任職特拉華州的聯邦參議員、出任副總統以及離開奧巴馬政府後的時候，均有公開報稅表。副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）形容，這種透明程度是要讓美國人重拾信心。

↓想看美國總統候選人辯論現場的照片，請點擊放大觀看：

《紐約時報》早前發表偵查報道，指總統特朗普（Donald Trump）於2016年和2017年只是繳交750美元的個人聯邦入息稅。報道也指，過去15年的其中10年，特朗普沒有繳付聯邦入息稅，因為生意虧損達數以億計美元，用作減免稅款。