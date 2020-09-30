【美國大選辯論】拒絕譴責極右參與破壞　特朗普：都是左翼的錯

特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）的首場辯論在9月29日舉行。特朗普提倡的「法律與秩序」成為辯論的焦點議題之一，但特朗普拒絕譴責白人至上主義者，並把示威中造成破壞的責任全盤歸咎極左分子。

圖為9月29日，特朗普與拜登首場辯論，主持人華萊士正在向特朗普提問。（Reuters）

雙方在辯論途中，提到因弗洛伊德（George Floyd）遭警暴致死，引發的連串反歧視示威，部分示威演變成暴力衝突及破壞的議題。主持人華萊士（Chris Wallace）向特朗普提問，指他多次指責極左分子造成破壞，特朗普又是否願意同樣要求白人至上主義者及極右分子，不要再火上添油。

特朗普表示：「我會去做，但依我所見，幾乎所有的事情（破壞）都是左翼所做的，而不是右翼。我要的僅是和平而已。」

華萊士和拜登於是要求特朗普在現場，譴責白人至上主義者及右翼的破壞。

「好，那你給我名字，你要我譴責誰？我來告訴你，反法西斯主義者和左翼分子，這不是右翼的問題，這是左翼的問題……反法西斯主義者非常危險。」

特朗普拒絕譴責白人至上主義者及極右人士，繼續把責任全盤歸咎極左分子。

↓重溫這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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拜登：愈混亂對特朗普更有利

在同一條問題，華萊士亦有特別問拜登是否同意應用任何方法，包括派遣國民警衛軍，去阻止暴力及破壞發生。

拜登回應指所有暴力分子都應繩之於法，但指出若不是特朗普在煽風點火，事態不會如此嚴重。拜登特別指出特朗普的白宮前高級顧問康韋（Kellyanne Conway）曾稱示威和暴力有助特朗普選情。特朗普當場否認。

康韋在8月27日接受霍士電視（Fox News）的一個節目中，曾經說道：「愈是混亂，愈無政府狀態，故意破壞的人愈多，就愈能讓人更明確地選擇，誰才是最擅長公共安全，法律與秩序。」