【美國大選辯論】特朗普不滿大會主持人　打斷拜登發言少5倍

在9月29日晚的美國總統大選首場辯論會上，主持人華萊士（Chris Wallace）因難以控制美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）的激烈辯論而受到批評，特朗普在辯論結束後也在Twitter上發圖表達了對華萊士的不滿。

在29日晚上長逾90分鐘的現場直播辯論中，特朗普一再打斷拜登的發言，主持人華萊士雖然竭盡全力設法確保辯論能夠有序進行，但還是顯得力不從心。

辯論結束後，特朗普團隊發推文稱，「華萊士在辯論中只打斷過拜登15次，而特朗普被打斷過76次。」隨後特朗普也在Twitter上發圖，指華萊士偏袒拜登。

許多觀眾指責華萊士，儘管是特朗普最經常違反公認的辯論規則，拒絕堅持自己的發言時間，並對其他兩人施壓。曾效力奧巴馬（Barack Obama）政府、擔任過副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）在Twitter上發帖文稱「華萊士正在消失」。

報道指出，華萊士向來以嚴厲逼問方式訪問政治人物而聞名，現年72歲的他也是現場三名男士中年紀最輕的一位。四年前特朗普首次競選總統，華萊士也是當年總統大選辯論的主持人之一，當時他對整場辯論的掌控贏得不少讚譽。但他在本屆選舉首場辯論的表現卻不理想，還在社交媒體上遭到不少無情的批評。