巴黎突傳出巨響惹民眾恐慌　法網球員驚呆　警澄清：戰鬥機音爆聲

法國首都巴黎9月30日突然傳出巨響，在市中心與市郊的民眾都能聽到，引來公眾恐慌以為有爆炸發生，巴黎警方急忙澄清，那是一架戰鬥機「突破音障」時的音爆聲，並非發生爆炸，呼籲聽到巨響的民眾無需打電話報警，「不要塞爆緊急熱線」。

事件發生期間，法國網球公開賽（Roland Garros）正上演男子單打比賽，由瑞士球手華雲卡（Stan Wawrinka）對陣德國球手克普費爾（Dominik Koepfer），只見克普費爾正打算發球時，突然聽到巨響，他立即停下來，與華雲卡均一臉茫然，未知外邊發生什麼事。

L'explosion mystère à Paris interrompt les joueurs quelques secondes à Roland-Garros. https://t.co/x1zriO5O71 — Vincent Glad (@vincentglad) September 30, 2020

法國也有不少民眾在Twitter發言，擔心發生不幸事件。

Wait what explosions??? How’s everyone??? Stay safe Paris 😭❤️#explosion — ᴮᴱ ѕωєєт вєαя⁷🐥🐯 (@taecherrxy) September 30, 2020

#explosion widely felt in southern Paris area at 11:57, here recorded bu the @raspishake infrasonic sensor RD44E @LastQuake pic.twitter.com/QiZU4gJ2wL — Claudio Satriano (@claudiodsf) September 30, 2020

法國國務部表示，當天有一架「陣風」戰鬥機（Rafale fighter）出動，前往支援另一架飛機，該戰鬥機是在獲得批准的情況下「突破音障」（break the sound barrier），結果出現「音爆聲」（Sonic boom）的巨響。

什麼是音障或音爆？

據新華社過往報道，當物體接近音速時會產生很大阻力，這種阻力能使物體速度衰減，並產生強烈震盪，這個現象稱為「音障」。

至於物體在高速飛行突破音障時，由於對空氣的壓縮無法迅速傳播，會逐漸形成激波面，激波面上高度集中的聲學能量引起巨響，出現短暫而極其強烈的爆炸聲，稱為「音爆」。